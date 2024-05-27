Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Також експерт назвав причину.

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Знову пил

Кібальчич писав, що протягом 27 – 28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію України.

Тому можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених "брудних" дощів,

– попередив синоптик.

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Пил з пустельних районів Середньої Азії очікується 27 – 28 травня / Скриншот

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До речі, наприкінці квітня кліматологиня Вазіра Мартазінова розповіла, що цього літа до України знову може надійти пил з Сахари. Це може відбуватися декілька разів.

Прогноз на тиждень

Кібальчич писав, що кінець травня й перші дні червня очікуються теплими, місцями з грозовими дощами, які у другій половині тижня охоплять більшість областей України.

У першій половині тижня погодні умови будуть визначатися впливом поля підвищеного атмосферного тиску й повітряною масою середньоазіатського походження.

Ближче до вихідних атмосферний тиск поступово знизиться. Це призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами, що будуть мати локальний характер.

Синоптик наголосив, що у зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей нашої держави збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

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Погода у червні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у червні передбачається в межах 19 – 23 градуси, у гірських районах 16 – 19.. Це 1,5 – 2 градуси вище за норму,

Місячна кількість опадів очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та місцями на Прикарпатті 117 – 171 міліметра, що в межах норми.