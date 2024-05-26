Втім, навіть у тих регіонах, де прогнозують опади, буде тепло. Дещо прохолодніше буде на Півдні, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +23 градусів.
До теми Дощитиме по всій Україні: коли і як довго будуть опади, чи чекати затяжних злив
Якою буде погода 27 травня
Як прогнозують синоптики, пів України вдень, 27 травня, накриють грози з короткочасними дощами. Опади варто очікувати на Півдні, а також в більшості центральних областей та в Карпатському регіоні. На решті територій – без опадів.
Попри дощі, в Україні буде по-літньому тепло. Вночі температура повітря сягатиме +10...+15 градусів тепла, а вдень – +22...+27. Втім, місцями буде по-справжньому спекотно. Зокрема, пригріє на Луганщині, де стовпчики термометрів підіймуться до +29 градусів.
На високогір'ї Карпат буде дещо прохолодніше. Вночі температура повітря буде від +5 до +10 градусів, а вдень – +14...+19.
У понеділок, 27 травня, вітер прогнозується північно-східний, з переходом у південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду.
Яка температура в обласних центрах
- Київ – +24...+26,
- Ужгород – +24...+26,
- Львів – +24...+26,
- Івано-Франківськ – +23...+25,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +25...+27,
- Рівне – +25...+27,
- Житомир – +24...+26,
- Вінниця – +24...+26,
- Одеса – +21...+23,
- Миколаїв – +21...+23,
- Херсон – +21...+23,
- Сімферополь – +20...+22,
- Кропивницький – +24...+26,
- Черкаси – +24...+26,
- Чернігів – +25...+27,
- Суми – +24...+26,
- Полтава – +25...+27,
- Дніпро – +24...+26,
- Запоріжжя – +22...+24,
- Донецьк – +25...+27,
- Луганськ – +27...+29,
- Харків – +24...+26.
Прогноз погоди в Україні на 27 травня / Карта Укргідрометцентру
Пожежна небезпека
Хоча більшість регіонів накриють опади, у понеділок, 27 травня, також існує пожежна небезпека. Її оголосили майже на всій території України, окрім Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також в Криму.
Пожежна небезпека 27 травня / Карта Укргідрометцентру