Впрочем, даже в тех регионах, где прогнозируют осадки, будет тепло. Несколько прохладнее будет на Юге, где столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов.

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Какой будет погода 27 мая

Как прогнозируют синоптики, пол Украины днем, 27 мая, накроют грозы с кратковременными дождями. Осадки стоит ожидать на Юге, а также в большинстве центральных областей и в Карпатском регионе. На остальной территории – без осадков.

Несмотря на дожди, в Украине будет по-летнему тепло. Ночью температура воздуха будет достигать +10...+15 градусов тепла, а днем – +22...+27. Впрочем, местами будет по-настоящему жарко. В частности, пригреет на Луганщине, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

На высокогорье Карпат будет несколько прохладнее. Ночью температура воздуха будет от +5 до +10 градусов, а днем – +14...+19.

В понедельник, 27 мая, ветер прогнозируется северо-восточный, с переходом в юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Какая температура в областных центрах

Киев – +24...+26,

Ужгород – +24...+26,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +23...+25,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +25...+27,

Ровно – +25...+27,

Житомир – +24...+26,

Винница – +24...+26,

Одесса – +21...+23,

Николаев – +21...+23,

Херсон – +21...+23,

Симферополь – +20...+22,

Кропивницкий – +24...+26,

Черкассы – +24...+26,

Чернигов – +25...+27,

Сумы – +24...+26,

Полтава – +25...+27,

Днепр – +24...+26,

Запорожье – +22...+24,

Донецк – +25...+27,

Луганск – +27...+29,

Харьков – +24...+26.



Прогноз погоды в Украине на 27 мая / Карта Укргидрометцентра

Пожарная опасность

Хотя большинство регионов накроют осадки, в понедельник, 27 мая, также существует пожарная опасность. Ее объявили почти на всей территории Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в Крыму.



Пожарная опасность 27 мая / Карта Укргидрометцентра