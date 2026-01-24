Сейчас буря движется в сторону Вашингтона и Нью-Йорка. Об этом сообщает NYT и SkyNews.
Что известно о непогоде в США?
Непогода началась в ночь на 23 января.
Техас, Джорджия и Каролина первыми объявили превентивные объявления о чрезвычайном положении после того, как Национальная метеорологическая служба предупредила, что "почти все к востоку от Скалистых гор" пострадают от снега, гололеда и мороза.
Кое-где уже выпало до 15 сантиметров снега.
И это еще не максимум, ведь, по прогнозу, снежный покров местами составит около 30 сантиметров. В некоторых городах это будет наибольшее количество осадков за последние годы.
По некоторым данным, после снегопадов температура воздуха может опуститься ниже -20, а местами и до -40.
На фоне непогоды уже начались отключения электроэнергии.
Федеральное правительство США привело в режим готовности почти 30 поисково-спасательных команд. Подготовлено еду, одеяла и генераторы.
Жителям отдельно также советовали оставаться дома и запастись продуктами, фонариками, батарейками, радиоприемниками, зимней одеждой, лекарствами и тому подобное.
Стихийные бедствия в мире: последние новости
21 января циклон "Гарри" ударил по южным регионам Италии. Было зафиксировано 8-метровые волны и значительные разрушения на побережье.
13 января в Аргентине метеоцунами накрыло пляж в Санта-Клара-дель-Мар. Погиб мужчина, еще один получил сердечный приступ. Кроме того, десятки людей получили легкие травмы.
А 9 января мощный шторм накрыл Турцию. Он вызвал разрушения и транспортный коллапс в Стамбуле и на западе страны.