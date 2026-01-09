О ситуации в регионе рассказало издание Turkish Minute, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Стамбуле сейчас?

Очевидцы публикуют видео, на которых видно, как крупногабаритный транспорт теряет управление, а дорожные службы вынуждены перекрывать движение из-за опасных условий. Водителей призывают воздержаться от поездок, особенно по открытым участкам трасс и мостам.

Грузовики опрокидывает сильный ветер: смотрите видео

Серьезные проблемы возникли и в воздушном сообщении. В аэропорту Стамбула один из самолетов не смог совершить посадку из-за сильного ветра. По данным авиационных служб, задержки и отмены рейсов возможны и в дальнейшем, пока погодные условия не улучшатся. Пассажиров просят следить за обновлениями от авиакомпаний.

Самолеты не могут приземлиться: смотрите видео

Не менее драматическая ситуация наблюдается на море. Как пишет Anadolu Ajansı, у причалов из-за шторма поднялись высокие волны, которые бьются о набережные и портовые сооружения. Морское сообщение в отдельных районах временно приостановлено, паромы не выходят в рейсы, а суда пытаются удержаться у причалов в крайне сложных условиях.

Из-за шторма поднялись высокие волны: смотрите видео

Что говорят метеорологи?

Синоптики предупреждают, что шторм сопровождается порывами ветра, которые местами достигают опасных значений, и советуют жителям не выходить без надобности на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

Экстренные службы переведены в усиленный режим работы и реагируют на сообщения о повреждении зданий и инфраструктуры.

