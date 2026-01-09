Про ситуацію у регіоні розповіло видання Turkish Minute, передає 24 Канал.

Дивіться також Повінь спричинила апокаліпсис в Іспанії, одним з регіонів пронісся смерч: моторошні кадри стихії

Яка ситуація у Стамбулі зараз?

Очевидці публікують відео, на яких видно, як великогабаритний транспорт втрачає керування, а дорожні служби змушені перекривати рух через небезпечні умови. Водіїв закликають утриматися від поїздок, особливо відкритими ділянками трас і мостами.

Вантажівки перекидає сильний вітер: дивіться відео

Серйозні проблеми виникли й у повітряному сполученні. В аеропорту Стамбула один із літаків не зміг здійснити посадку через сильний вітер. За даними авіаційних служб, затримки та скасування рейсів можливі й надалі, доки погодні умови не покращаться. Пасажирів просять стежити за оновленнями від авіакомпаній.

Літаки не можуть приземлитися: дивіться відео

Не менш драматична ситуація спостерігається на морі. Як пише Anadolu Ajansı, біля причалів через шторм піднялися високі хвилі, які б'ються об набережні та портові споруди. Морське сполучення в окремих районах тимчасово призупинене, пороми не виходять у рейси, а судна намагаються утриматися біля причалів у вкрай складних умовах.

Через шторм піднялися високі хвилі: дивіться відео

Що кажуть метеорологи?

Синоптики попереджають, що шторм супроводжується поривами вітру, які місцями досягають небезпечних значень, і радять мешканцям не виходити без потреби на вулицю, триматися подалі від рекламних щитів, дерев і ліній електропередач.

Екстрені служби переведені в посилений режим роботи та реагують на повідомлення про пошкодження будівель і інфраструктури.

Які ще стихійні лиха сколихнули світ останнім часом?