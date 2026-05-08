Про це пише The Independent.

Що відомо про виверження вулкана в Індонезії?

Сталося виверження вулкана на горі Дуконо. Він є одним з найактивніших у країні.

Цікаво! Дуконо відомий тим, що перебуває у стані безперервного виверження з 1933 року. Це один із небагатьох вулканів у світі, який майже щодня викидає стовпи попелу та газів.



І вже не вперше туристи залишаються в скрутному становищі через раптове виверження Дуконо.

Вулкан розташований на острові Хальмахера. Виверження почалося 8 травня. Вулканічний попіл піднявся на висоту до 10 кілометрів над кратером.

Влада розпочала термінову операцію з порятунку щонайменше 20 туристів, які перебували на горі під час виверження. Більшість із них іноземці, зокрема громадяни Сінгапуру.

Поки що немає жодних повідомлень про перебої з польотами, спричинені активністю вулкана.

Важливо! Чиновники закликали туристів та мешканців уникати наближення ближче ніж 4 кілометри до кратера. А агентство вулканології попередило про ризик дощів, які спричиняють вулканічні селеві потоки.



Це стрімкі, надзвичайно руйнівні потоки, які складаються з суміші води, вулканічного попелу, каміння тощо. Вони виникають на схилах вулканів і вважаються однією з найнебезпечніших вторинних наслідків виверження. Потоки можуть утворюватися не тільки під час виверження, але й через тривалий час опісля.



Явище загрожує населеним пунктам, розташованим у річкових долинах на схилах вулканів.

Скільки вулканів в Індонезії?

Індонезія – це архіпелаг з населенням понад 280 мільйонів людей, де часто спостерігається сейсмічна активність.

Він має 120 активних вулканів і розташований вздовж "Вогняного кільця" – серії сейсмічних розломів у формі підкови, що оточують Тихоокеанський басейн.

Наприклад, у липні 2025 вивергався вулкан Левотобі Лакі-Лакі, а листопаді – людям довелося тікати від виверження Семеру.

20 грудня 2025 прокинувся Мерапі. Це було одне з найбільших вивержень з 2010 року. Понад 350 000 людей змушені були евакуюватися.

Стихійні лиха у світі

Травень почався сильним штормом та снігопадами у Туреччині. Зокрема, постраждали сільськогосподарські угіддя і будівлі в Шанлиурфі. А вітер був настільки сильним, що гойдалися мінарети при мечетях. Таку негоду у Туреччині пояснили глобальною кліматичною нестабільністю. До того ж країна має складний рельєф, що підсилює ефект від кліматичних явищ. Експерти кажуть, що такі випадки є частиною загальної тенденції: весна стає непередбачуваною, а погодні явища – більш руйнівними.

У середині квітня масштабна негода з торнадо, градом і повенями прийшла у США. Тоді під загрозою опинилися понад 50 мільйонів людей, стихія пройшла від Техасу до Мічигану.

А на початку квітня рекордний вітер зафіксували у Норвегії. Через шторм "Дейв" понад 6 000 людей залишилися без світла.