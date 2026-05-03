Про ситуацію у країні детальніше розповіли в інституті вулканології та сейсмології (PHIVOLCS).

Що відомо про наслідки виверження вулкана на Філіппінах?

Влада країни 3 травня повідомила про масову евакуацію населення на південь від Маніли через активізацію вулкана Майон. Тисячі людей залишили свої домівки, а мешканців закликали не наближатися до небезпечної зони радіусом шість кілометрів.

Довідка. Під час виверження вулкана на поверхню землі виходять лава, попіл, гази та уламки порід через кратер або тріщини. Воно виникає внаслідок руху тектонічних плит, накопичення газів у магмі та її підйом, що спричиняє прорив розплавленої маси назовні.

Потоки лави спостерігалися у трьох ярах: Басуд – до трьох цілих восьми десятих кілометра, Бонга – до трьох цілих двох десятих кілометра та Мі-ісі – до одного цілого шести десятих кілометра.

Протягом доби зафіксовано 32 вулканічні землетруси, з яких 25 були епізодами вулканічного тремору тривалістю від 2 до 15 хвилин. Крім того, зареєстровано 284 сигнали, пов'язані з обвалами, та 14 сигналів пірокластичних потоків. Обсяг викидів діоксиду сірки становив 1586 тонн на добу.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (PHIVOLCS) оголосив третій рівень небезпеки за п'ятибальною шкалою, зафіксувавши стромболіанську активність і короткочасні викиди лави. Фахівці попереджають про ризики зсувів, лавових потоків та інших небезпечних явищ.

За даними Міністерства соціального забезпечення, майже 1500 родин уже перебувають у центрах евакуації. У провінції Албай густий попіл вкрив кілька населених пунктів, що спричинило перебої в русі транспорту.

У неділю, 3 травня, на південно-західних схилах вулкана обвал лавового потоку спричинив утворення пірокластичного потоку – швидкого гарячого потоку попелу й газів.

Утворився щільний стовп попелу, який було видно навіть із міста Легаспі. Очікується, що випадіння попелу й надалі ускладнюватиме дорожній рух, шкодитиме сільському господарству та погіршуватиме якість повітря в регіоні.

Що відомо про вулкан і де він розташований?

Вулкан Майон заввишки 2 462 метри розташований на Філіппінах у регіоні Біколь, на південному сході острова Лусон, неподалік міста Легаспі.

Він вважається однією з найвідоміших туристичних локацій країни завдяки своїй майже ідеально правильній конічній формі.

Зверніть увагу! Серед 24 активних вулканів Філіппін саме Майон вирізняється найвищою активністю. Його основа сягає приблизно 130 кілометрів у діаметрі, сам вулкан сформований переважно андезитовими лавами.

За останні чотири століття він вивергався понад 50 разів. Наймасштабніше та найтрагічніше виверження сталося 1 лютого 1814 року: тоді потоки лави повністю знищили місто Сагзава, через що загинули понад 1200 людей.

Де ще у світі ставалися виверження вулканів останнім часом?

Наприкінці 2025 року вулкан Hayli Gubbi в Ефіопії вперше за тисячоліття активізувався, утворив нові кратери та спричинив скасування авіарейсів через попіл у повітрі.

У жовтні 2025 року вулкан Тафтан на півдні Ірану, який вважали згаслим, проявив ознаки активності вперше за сотні тисяч років. Дослідники зафіксували деформацію поверхні біля вершини, що змусило переглянути його статус і посилити моніторинг.

А в серпні 2025 року розпочалося нове виверження вулкана Етна на Сицилії. Було оголошено найвищий рівень небезпеки для авіації.