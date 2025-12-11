В етіопському регіоні Афар вибухнув вулкан Hayli Gubbi — вперше за весь час спостережень. Вчені припускають, що попереднє виверження сталося 10–12 тисяч років тому, однак точних записів про діяльність вулканів у цьому віддаленому регіоні майже немає. Виверження довело: навіть "сплячі" вулкани здатні прокинутись раптово. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BGR.

Дивіться також В Ірані прокидається вулкан, який вважали згаслим останні 700 000 років

Що відомо про перше за 10 тисяч років виверження Hayli Gubbi?

Hayli Gubbi розташований на південній частині хребта Ерта-Але, що входить до Східноафриканського рифтового розлому — місця, де Африка повільно розділяється на дві плити. Вибух підняв стовп попелу на 13,7 км (45 тис. футів) — у межі висот, де літають пасажирські літаки. Активність почалася близько 11:30 ранку та вщухла до 11 вечора того ж дня.

Потужність вибуху була такою, що вершина вулкана тріснула, утворивши новий кратер діаметром близько 200 метрів та ще один — менший. У місті Семера, що за 190 км на південь, люди чули вибух і відчули ударну хвилю. Аналіз супутникових даних показав: хмара попелу містила приблизно 220 тисяч тонн діоксиду сірки та подрібнених порід.

Як пише Yahoo, повітряні потоки понесли попіл через Червоне море до Ємену й Оману, а далі — у Пакистан і Північну Індію. За повідомленнями, до Делі він дістався ввечері 24 листопада, пройшовши понад 4,1 тис. км — відстань, приблизно рівну маршруту Нью-Йорк–Лос-Анджелес, — всього за 35 годин.

Попіл становить серйозну небезпеку для авіації: частинки здатні потрапляти в двигуни реактивних літаків і, розплавляючись на висоті, перетворюватися на склоподібні відкладення, що можуть викликати відмову двигуна. Через це Air India скасувала 11 рейсів, а Akasa Air тимчасово припинила польоти на Близький Схід. Авіавлада Індії навіть видала попередження пілотам щодо фіксації випадків потрапляння попелу.

Hayli Gubbi є щитовим вулканом, який зазвичай дає спокійні лавові виливи, тому настільки вибуховий характер події став нетиповим. Це виверження класифікують як субплініанське — із потужним вертикальним стовпом і великим розповсюдженням попелу. Подія нагадує, наскільки нестабільними та малопередбачуваними можуть бути вулкани в зоні рифту.

Які були попереджувальні ознаки та наслідки?

Хоча вибух здавався раптовим, його передували ознаки активізації. У липні 2025 року вулкан Ерта-Але проявив вибухову активність, а ін’єкція магми рухалася на південний схід уздовж дайки в напрямку Hayli Gubbi. У зоні розлому з’явилися тріщини, розташовані лише за 2 км від кратера. Супутники також фіксували підняття поверхні та дивну білу хмару в кратері між 25 липня і 18 листопада — свідчення руху магми.

Найсильніше постраждали населені пункти, що опинилися під попелом. Село Афдера за 28 км на захід від вулкана вкрило товстим шаром попелу. Місцеві жителі скаржилися на утруднене дихання та сильний кашель, через що в регіон направили медичні бригади.

Окрім попелу, атмосферу наситив і діоксид сірки в обсязі близько 220 тисяч тонн, що також вплинуло на якість повітря.

Як на Сицилії знову "прокинувся" вулкан Етна?

25 серпня відбулося чергове виверження найбільшого чинного вулкана Європи, розташованого на острові Сицилія, – Етни. Це змусило владу оголосити найвищий рівень небезпеки для повітряного руху. Як відомо, з кратера вулкана підіймалися хмари попелу, хоча їхня точна висота до пізнього вечора не була підтверджена. Влада уважно стежить за ситуацією, оскільки виверження продовжує створювати потенційні ризики для авіасполучення в регіоні.

Міжнародний аеропорт Катанії поки що продовжує працювати, попри виверження вулкана. Однак, авіамандрівникам рекомендується заздалегідь підтверджувати статус свого рейсу в авіакомпаніях, оскільки можливі затримки та скасування рейсів. Водночас сицилійська влада запровадила посилені заходи безпеки біля підніжжя вулкана, обмеживши доступ до лавових потоків до мінімальної відстані 50 метрів.