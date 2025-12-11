В этиопском регионе Афар взорвался вулкан Hayli Gubbi - впервые за все время наблюдений. Ученые предполагают, что предыдущее извержение произошло 10–12 тысяч лет назад, однако точных записей о деятельности вулканов в этом отдаленном регионе почти нет. Извержение доказало: даже "спящие" вулканы способны проснуться внезапно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Что известно о первом за 10 тысяч лет извержении Hayli Gubbi?

Hayli Gubbi расположен на южной части хребта Эрта-Але, входящего в Восточноафриканский рифтовый разлом - место, где Африка медленно разделяется на две плиты. Взрыв поднял столб пепла на 13,7 км (45 тыс. футов) - в пределы высот, где летают пассажирские самолеты. Активность началась около 11:30 утра и утихла к 11 вечера того же дня.

Мощность взрыва была такой, что вершина вулкана треснула, образовав новый кратер диаметром около 200 метров и еще один - меньше. В городе Семера, что за 190 км к югу, люди слышали взрыв и почувствовали ударную волну. Анализ спутниковых данных показал: облако пепла содержало примерно 220 тысяч тонн диоксида серы и измельченных пород.

Как пишет Yahoo, воздушные потоки понесли пепел через Красное море в Йемен и Оман, а дальше - в Пакистан и Северную Индию. По сообщениям, до Дели он добрался вечером 24 ноября, пройдя более 4,1 тыс. км - расстояние, примерно равное маршруту Нью-Йорк–Лос-Анджелес, - всего за 35 часов.

Пепел представляет серьезную опасность для авиации: частицы способны попадать в двигатели реактивных самолетов и, расплавляясь на высоте, превращаться в стекловидные отложения, что могут вызвать отказ двигателя. Из-за этого Air India отменила 11 рейсов, а Akasa Air временно прекратила полеты на Ближний Восток. Авиавласти Индии даже выдали предупреждение пилотам по фиксации случаев попадания пепла.

Hayli Gubbi является щитовым вулканом, который обычно дает спокойные лавовые излияния, поэтому столь взрывной характер события стал нетипичным. Это извержение классифицируют как субплинианское - с мощным вертикальным столбом и большим распространением пепла. Событие напоминает, насколько нестабильными и малопредсказуемыми могут быть вулканы в зоне рифта.

Какие были предупредительные признаки и последствия?

Хотя взрыв казался внезапным, ему предшествовали признаки активизации. В июле 2025 года вулкан Эрта-Але проявил взрывную активность, а инъекция магмы двигалась на юго-восток вдоль дайки в направлении Hayli Gubbi. В зоне разлома появились трещины, расположенные всего в 2 км от кратера. Спутники также фиксировали поднятие поверхности и странное белое облако в кратере между 25 июля и 18 ноября - свидетельство движения магмы.

Сильнее всего пострадали населенные пункты, оказавшиеся под пеплом. Село Афдера в 28 км к западу от вулкана покрыло толстым слоем пепла. Местные жители жаловались на затрудненное дыхание и сильный кашель, из-за чего в регион направили медицинские бригады.

Кроме пепла, атмосферу насытил и диоксид серы в объеме около 220 тысяч тонн, что также повлияло на качество воздуха.

Как на Сицилии снова "проснулся" вулкан Этна?

25 августа произошло очередное извержение крупнейшего действующего вулкана Европы, расположенного на острове Сицилия, – Этны. Это заставило власти объявить наивысший уровень опасности для воздушного движения. Как известно, из кратера вулкана поднимались облака пепла, хотя их точная высота до позднего вечера не была подтверждена. Власти внимательно следят за ситуацией, поскольку извержение продолжает создавать потенциальные риски для авиасообщения в регионе.

Международный аэропорт Катании пока что продолжает работать, несмотря на извержение вулкана. Однако, авиапутешественникам рекомендуется заранее подтверждать статус своего рейса в авиакомпаниях, поскольку возможны задержки и отмены рейсов. В то же время сицилийские власти ввели усиленные меры безопасности у подножия вулкана, ограничив доступ к лавовым потокам до минимального расстояния 50 метров.