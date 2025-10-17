Что происходит внутри древнего вулкана?

Вулкан Тафтан, расположенный на юго-востоке Ирана, не извергался примерно 700 000 лет, из-за чего его классифицировали как потухший. Однако недавние события заставили ученых изменить свое мнение. Исследование показало, что с июля 2023 по май 2024 года участок земли возле вершины вулкана поднялся на 9 сантиметров. Этот процесс не прекратился, что указывает на вероятное накопление газов под поверхностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Тафтан – это стратовулкан высотой 3940 метров, образовавшийся в результате субдукции Аравийской океанической коры под Евразийскую плиту. Он имеет активную гидротермальную систему и фумаролы – отверстия, выделяющие сернистые газы с характерным запахом. Однако до сих пор не было никаких данных о его извержении в истории человечества.



Хотя иногда вулкан Тафтан выпускает сернистые газы, он считался потухшим / Фото Сафа Данешвар

Первые сигналы об аномальной активности появились в 2023 году, когда местные жители начали сообщать в соцсетях о сильном запахе газа, который ощущался даже в городе Хаш в 50 километрах от вулкана. Это побудило ученых снова проанализировать спутниковые снимки с миссии Sentinel-1 Европейского космического агентства. Поскольку Тафтан расположен в отдаленном и опасном районе из-за деятельности повстанческих группировок и пограничных конфликтов между Ираном и Пакистаном, наземный мониторинг с помощью GPS там не ведется. Именно спутниковые данные позволили обнаружить поднятие почвы.

Ученые во главе с вулканологом Пабло Гонсалесом из испанского Высшего совета научных исследований (IPNA-CSIC) предполагают, что причиной деформации являются процессы, которые происходят на глубине от 490 до 630 метров. Это значительно выше, чем основной резервуар магмы, расположенный на глубине более 3,5 километра.

Существует две основные гипотезы:

Первая – изменения в гидротермальной системе вулкана привели к накоплению газов.

Вторая – небольшое количество магмы могло сместиться глубже под вулканом, высвободив газы, которые поднялись в высшие слои породы, увеличив давление и вызвав "сдувание" поверхности.

Будет ли извержение?

Исследователи отмечают, что пока нет причин для паники и опасений относительно неизбежного извержения. Однако они считают, что вулкан следует переклассифицировать с потухшего на спящий. По их мнению, накопленная энергия рано или поздно должна высвободиться – или мощным извержением, или более спокойно.

Это исследование является своеобразным "тревожным звонком" для иранских властей и призывом выделить ресурсы для тщательного мониторинга вулкана Тафтан.