Що відбувається всередині стародавнього вулкана?

Вулкан Тафтан, розташований на південному сході Ірану, не вивергався приблизно 700 000 років, через що його класифікували як згаслий. Однак нещодавні події змусили вчених змінити свою думку. Дослідження показало, що з липня 2023 по травень 2024 року ділянка землі біля вершини вулкана піднялася на 9 сантиметрів. Цей процес не припинився, що вказує на ймовірне накопичення газів під поверхнею, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Тафтан – це стратовулкан заввишки 3940 метрів, що утворився внаслідок субдукції Аравійської океанічної кори під Євразійську плиту. Він має активну гідротермальну систему та фумароли – отвори, що виділяють сірчисті гази з характерним запахом. Проте досі не було жодних даних про його виверження в історії людства.



Хоча іноді вулкан Тафтан випускає сірчасті гази, він вважався згаслим / Фото Сафа Данешвар

Перші сигнали про аномальну активність з'явилися у 2023 році, коли місцеві жителі почали повідомляти в соцмережах про сильний запах газу, який відчувався навіть у місті Хаш за 50 кілометрів від вулкана. Це спонукало вчених знову проаналізувати супутникові знімки з місії Sentinel-1 Європейського космічного агентства. Оскільки Тафтан розташований у віддаленому та небезпечному районі через діяльність повстанських угруповань та прикордонні конфлікти між Іраном і Пакистаном, наземний моніторинг за допомогою GPS там не ведеться. Саме супутникові дані дозволили виявити підняття ґрунту.

Науковці на чолі з вулканологом Пабло Гонсалесом з іспанської Вищої ради наукових досліджень (IPNA-CSIC) припускають, що причиною деформації є процеси, які відбуваються на глибині від 490 до 630 метрів. Це значно вище, ніж основний резервуар магми, розташований на глибині понад 3,5 кілометра.

Існує дві основні гіпотези:

Перша – зміни в гідротермальній системі вулкана призвели до накопичення газів.

Друга – невелика кількість магми могла зміститися глибше під вулканом, вивільнивши гази, які піднялися у вищі шари породи, збільшивши тиск і спричинивши "здування" поверхні.

Чи буде виверження?

Дослідники наголошують, що наразі немає причин для паніки та побоювань щодо неминучого виверження. Проте вони вважають, що вулкан слід перекласифікувати зі згаслого на сплячий. На їхню думку, накопичена енергія рано чи пізно має вивільнитися – або потужним виверженням, або більш спокійно.

Це дослідження є своєрідним "тривожним дзвінком" для іранської влади й закликом виділити ресурси для ретельного моніторингу вулкана Тафтан.