Активность растет

Маунт-Адамс – крупнейший действующий вулкан штата Вашингтон, США. По данным Геологической службы страны, он относится к вулканам "высокой опасности".

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Нынешние землетрясения были незначительными, всего от 0,9 до 2. Зарегистрировали их сейсмической станцией в 11 километрах к юго-западу от вершины горы Адамс. Ни один из подземных толчков не ощущался на поверхности.

По словам экспертов, эти землетрясения не означают, что извержение неизбежно.

Пока нет никаких признаков того, что уровень сейсмической активности вызывает беспокойство,

– говорится в заявлении представителей Геологической службы США.

Ученые изучают полученные данные и собирают новые, чтобы лучше понять, что происходит под вулканом. Исследователи из Каскадной вулканической обсерватории (CVO) и Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети (PNSN) установят в этом районе ряд временных сейсмических станций, чтобы уточнить масштабы, расположения и глубину сейсмической активности.

Подробнее о вулкане

Гора возвышается более чем на 3660 метров над поверхностью Земли и простирается на 29 километров в поперечнике, что делает ее одной из крупнейших вершин горного хребта Каскады.

Вулкан образовался около 520 000 лет назад.

Самый большой конус вырос во время трех извержений – 500 000 лет, 400 000 лет и в период от 50 000 до 30 000 лет назад. Он также окружен несколькими меньшими жерлами.

По данным Геологической службы США, Mount Adams в последний раз он извергался где-то между 3800 и 7600 годами назад. Как правило, вулкан производил лишь медленные потоки лавы, а не разрушительные взрывы.

Ученые говорят, что наибольшую угрозу для людей, живущих вблизи, составляют потоки породы, пепла и льда, которые быстро всплывают вниз. Покрытая льдом вершина скрывает большие объемы гидротермально ослабленной породы, и будущие оползни этой ослабленной породы могут привести к большим и неприятным последствиям.