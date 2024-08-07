Первые детали

Момотомбо — активный стратовулкан, расположенный на северном берегу озера Манагуа на западе Никарагуа. Ученые, которые исследовали этот регион в 1902 году, окрестили его "дымным террором". По данным Глобальной программы вулканизма Смитсоновского института, Момотомбо относительно молод — около 4 500 лет, а его вершина находится на высоте 1 270 метров над уровнем моря.

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За последние 500 лет Момотомбо пережил несколько пробуждений. Масштабное извержение в 1610 году вызвало землетрясение, которое разрушило соседний город Леон, что тогда находился под контролем Испании. Жители города переселились и построили современную версию Леона, который сейчас является вторым по величине городом Никарагуа, а руины старого города занесены в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Сейчас вулкан находится в фазе извержения, так же как в ноябре 2015 года и феврале 2016 года, когда произошли значительные выбросы магмы. До этих двух случаев вулкан не извергался с 1905 года, то есть более века.

Вот так выглядело извержение 2015 года:

Есть ли опасность сегодня

По данным Глобальной программы вулканизма, с 2021 года на вулкане не наблюдается никакой значительной активности, которая могла бы угрожать людям. Поэтому нынешний случай пока не привлекает большого внимания ученых.

Облака, которые выбрасывает Момотомбо, вероятно, содержат смесь водяного пара и токсичных газов, таких как сероводород, который на протяжении тысяч лет окрашивал вершину вулкана в желтый цвет. Вулкан часто выплевывал эти облака в годы до и после извержений, как это было с 2016 по 2018 годы. В сети можно найти фото 2023 года, где вулкан также выбрасывает немного дыма.



Вулкан Момотомбо, сфотографирован в 2023 году / Фото @Joel190779

Интересно, что Момотомбо является частью Центральноамериканской вулканической дуги, которая простирается вдоль западного побережья континента от Мексики до Панамы, и окружена несколькими другими вулканами, в том числе меньшим стратовулканом-побратимом Момотомбито. Он имеет высоту 350 метров и расположен посреди озера Манагуа. Хотя он образовался вместе с Момотомбо и они, вероятно, связаны общими источниками магмы, Момотомбито сейчас спокоен и не извергает даже дыма.

Территория вокруг Момотомбо полна небольших отверстий, известных как фумаролы, через которые вулканический газ и пар поднимаются вверх сквозь земную поверхность. Как следствие, в 1983 году большая часть окружающей территории была преобразована в геотермальную электростанцию, которая генерирует электроэнергию из этой подземной активности.