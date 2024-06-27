Исландию ждут неспокойные годы

Понимание источников, которые продуцируют извержения, имеет решающее значение для безопасности жителей региона. Исследователи утверждают, что этот бассейн магмы может питать похожие по размеру извержения вулканов в этом регионе в течение многих лет, а может, и десятилетий.

Ранее Огненные фонтаны и трещина в несколько километров: в Исландии началось крупное извержение вулкана

Сравнение [нынешних] извержений с историческими событиями дает убедительные доказательства того, что Исландии придется подготовиться и быть готовой к тому, что этот вулканический эпизод продлится еще некоторое время, возможно, даже годы или десятилетия,

– говорит геолог Валентин Тролл из Уппсальского университета в Швеции, который возглавлял исследования.

Тролл и его коллеги использовали данные сейсмических волн от извержений вулканов и многочисленных землетрясений, предшествовавших им и затем сопровождавших, чтобы составить карту недр полуострова Рейкьянес на юго-западе Исландии, где проживает большая часть населения страны.

Они обнаружили, что извержения 2021 года в вулканической системе Фаградалсфьятль были вызваны карманом магмы, который затем просочился вдоль геологических линий до Сунднюкура, где вулканы извергают лаву с конца 2023 года.

Поскольку обе зоны извержения выбрасывают лаву со схожим геохимическим составом, полученные данные позволяют предположить, что между двумя вулканическими системами существует "связанная система магматического трубопровода".

Исторические данные указывают на то, что этот общий магматический бассейн, предположительно, образовался где-то между 2002 и 2020 годами, снова пополнился в 2023 году и продолжает поставлять магму с небольших глубин к поверхностным трещинам и жерлам по слегка наклоненным путям. Плавление горных пород глубже в мантии пополняет резервуар магмы, поэтому он может подпитывать извержения в течение следующих десятилетий.

Тролл добавляет, что в ближайшем будущем следует ожидать увеличения частоты извержений, а это означает потребность в лучшем понимании системы снабжения магмы, которая питает текущие извержения.

Теперь, когда бассейн магмы идентифицирован, его можно наносить на карту и контролировать, чтобы подготовить общины к тому, что может произойти. Однако правда в том, что ученые не могут сказать точно, сколько времени будут продолжаться извержения. Они говорят, что хотя в этом и заметна закономерность, в природе "всегда есть исключения и нарушения".

Мы не знаем, как долго и как часто это будет продолжаться в течение следующих десяти или даже ста лет,

– говорят в Университете штата Орегон.