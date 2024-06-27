Ісландію чекають неспокійні роки

Розуміння джерел, які продукують виверження, має вирішальне значення для безпеки мешканців регіону. Дослідники стверджують, що цей басейн магми може живити схожі за розміром виверження вулканів у цьому регіоні протягом багатьох років, а може, й десятиліть.

Раніше Вогняні фонтани та тріщина у кілька кілометрів: в Ісландії почалося велике виверження вулкана

Порівняння [нинішніх] вивержень з історичними подіями дає переконливі докази того, що Ісландії доведеться підготуватися й бути готовою до того, що цей вулканічний епізод триватиме ще деякий час, можливо, навіть роки чи десятиліття,

– каже геолог Валентин Тролл з Уппсальського університету у Швеції, який очолював дослідження.

Тролл і його колеги використовували дані сейсмічних хвиль від вивержень вулканів і численних землетрусів, що передували їм і потім супроводжували, щоб скласти карту надр півострова Рейк'янес на південному заході Ісландії, де проживає більша частина населення країни.

Вони виявили, що виверження 2021 року у вулканічній системі Фаґрадалсф'ятль були спричинені кишенею магми, яка потім просочилася вздовж геологічних ліній до Сунднюкура, де вулкани вивергають лаву з кінця 2023 року.

Оскільки обидві зони виверження викидають лаву зі схожим геохімічним складом, отримані дані дозволяють припустити, що між двома вулканічними системами існує "пов'язана система магматичного трубопроводу".

Історичні дані вказують на те, що цей спільний магматичний басейн, імовірно, утворився десь між 2002 і 2020 роками, знову поповнився у 2023 році і продовжує постачати магму з невеликих глибин до поверхневих тріщин і жерл по злегка нахилених шляхах. Плавлення гірських порід глибше в мантії поповнює резервуар магми, тому він може підживлювати виверження протягом наступних десятиліть.

Тролл додає, що у найближчому майбутньому слід очікувати збільшення частоти вивержень, а це означає потребу в кращому розумінні системи постачання магми, яка живить поточні виверження.

Тепер, коли басейн магми ідентифіковано, його можна наносити на карту й контролювати, щоб підготувати громади до того, що може статися. Однак правда в тому, що вчені не можуть сказати точно, скільки часу триватимуть виверження. Вони кажуть, що хоча в цьому й помітна закономірність, у природі "завжди є винятки і порушення".

Ми не знаємо, як довго і як часто це триватиме протягом наступних десяти або навіть ста років,

– кажуть в Університеті штату Орегон.