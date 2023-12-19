Влада Ісландії попереджала про виверження й готувалася до нього. Зокрема, з півострова Рейк'янес у листопаді евакуювали майже 4 000 жителів рибальського містечка Гріндавік, а також закрили геотермальний курорт Блакитна лагуна.
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Неподалік від столиці Ірландії почалося виверження вулкана
Метеорологічна служба Ісландії повідомила, що за місцевим часом о 22:17 18 грудня почалося виверження вулкана, який розташований на північ від містечка Гріндавік. Початок виверження вулкана також зафіксували камери спостереження. До слова, воно почалося через годину після останнього землетрусу.
Початок виверження вулкана в Ісландії: дивіться відео
Під час виверження вулкана у земній поверхні виникла тріщина довжиною близько до 3,5 кілометрів. З неї щосекунди б'ють вогневі фонтани, яки викидають 100 – 200 кубічних метрів лави. У метеослужбі Ісландії повідомляють, що такі показники є набагато більшими, ніж під час попередніх вивержень, які відбувалися на півострові Рейк'янес протягом останніх років.
Виверження вулкана в Ісландії / Фото Департаменту громадської безпеки Національної поліції Ісландії
Утворені у землі тріщини тягнуться у напрямку села, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів від столиці Ісландії Рейк'явіка. Разом з тим, попри сильне виверження, Міжнародний аеропорт Кеблавік продовжує працювати, хоча й з суттєвими затримками рейсів на виліт та посадку бортів.
Виверження вулкана: дивіться відео
Експерти стверджують, що тріщина у землі продовжує швидко збільшуватися й тягнеться далі в напрямку Гріндавіка. Тому місцева поліція разом з рятувальниками заборонила людям наближатися до району виверження вулкана, поки експерти не оцінять рівень небезпеки.
Фахівці досліджують виверження вулкана: дивіться відео
Масштаби виверження в Ісландії станом на 5 ранку за місцевим часом: дивіться відео
Виверження вулканів у світі: останні новини
- На початку грудня в Індонезії сталося виверження вулкана Мерапі. Під час його початку в районі виверження перебували 75 людей. На жаль, 11 осіб загинуло, ще 12 – досі вважаються зниклими безвісти.
- На італійському острові Сицилія 13 листопада почалося виверження вулкана Етна. Виверження було обмежене вершиною та не впливало на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.
- Нещодавно виверження вулкана сформувало новий острів біля Японії. Так, 21 жовтня почалося виверження підводного вулкана. Молодий земельний масив знаходиться в полі зору острова Іводзіми, що розташований приблизно за 1200 кілометрів на південь від Токіо.