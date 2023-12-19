Власти Исландии предупреждали об извержении и готовились к нему. В частности, с полуострова Рейкьянес в ноябре эвакуировали почти 4 000 жителей рыболовного городка Гриндавик, а также закрыли геотермальный курорт Голубая лагуна.

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Недалеко от столицы Исландии началось извержение вулкана

Метеорологическая служба Исландии сообщила, что по местному времени в 22:17 18 декабря началось извержение вулкана, расположенного к северу от городка Гриндавик. Начало извержения вулкана также было зафиксировано камерами наблюдения. К слову, оно началось через час после последнего землетрясения.

Начало извержения вулкана в Исландии: смотрите видео

Во время извержения вулкана у земной поверхности возникла трещина протяженностью около 3,5 километров. Из нее ежесекундно бьют огневые фонтаны, выбрасывающие 100 – 200 кубических метров лавы. В метеослужбе Исландии сообщают, что такие показатели гораздо больше, чем во время предыдущих извержений, которые происходили на полуострове Рейкьянес в течение последних лет.

Извержение вулкана в Исландии / Фото Департамента общественной безопасности Национальной полиции Исландии

Образованные в земле трещины тянутся в направлении села, расположенного примерно в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Вместе с тем, несмотря на сильное извержение, Международный аэропорт Кеблавик продолжает работать, хотя с существенными задержками рейсов на вылет и посадку бортов.

Извержение вулкана: смотрите видео

Эксперты утверждают, что трещина в земле продолжает быстро увеличиваться и тянется дальше в направлении Гриндавика. Поэтому местная полиция вместе со спасателями запретила людям приближаться к району извержения вулкана, пока эксперты не оценят уровень опасности.

Специалисты исследуют извержение вулкана: смотрите видео

Масштабы извержения в Исландии по состоянию на 5 утра по местному времени: смотрите видео

На утро 19 декабря вулканологи заверили, что в целом ситуация лучше, чем могла бы быть. Так, трещина на поверхности увеличилась до 4 километров, но уже остановилась и не распространяется по полуострову. Кроме того, лава не угрожает рыболовному городку Гриндовик, а дым от извержения пока идет в противоположном направлении – от населенных пунктов.

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