В провинции Западная Суматра, где бурлит стихия, идет спасательная операция. После извержения вулкана два маршрута для восхождений на него были закрыты.

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В районе извержения находились 75 человек, из которых трое найдены в живых. 49 человек эвакуировали перед этим, а 12 туристов считаются пропавшими без вести.

Опасность 2-го уровня

В воскресенье вулкан выбросил тучу пепла. Власти объявили опасность второго уровня и запретили жителям приближаться к кратеру ближе, чем на 3 километра.



Вулкан выбросил облако пепла / Фото Reuters

Что известно о жертвах и пострадавших

Поиск пропавших без вести альпинистов пока приостановили из-за опасных условий.

26 человек не были эвакуированы, мы обнаружили 14 из них: троих живыми и 11 мертвыми. 12 альпинистов все еще считаются пропавшими без вести,

– сказал Абдула Малик, глава поисково-спасательного агентства в курортном городе Паданг.

Отмечают, что восьмерых из спасенных доставили в больницу с ожогами, а у одного была сломана концовка.

На кадрах из сети видно, как альпинистов эвакуируют, их лица и волосы покрыты вулканической пылью. Спасательные команды работали всю ночь, чтобы помочь альпинистам спуститься в безопасное место.



Альпинисты оказались в пасте / Фото Reuters

На склонах Мерапи проживает около 1400 человек, ближайшие села расположены в 5 – 6 километрах от вершины.



Жителей призвали держаться в 3 километрах от кратера / Reuters

Что известно о вулкане Мерапи