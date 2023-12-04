У провінції Західна Суматра, де вирує стихія, триває рятувальна операція. Після виверження вулкана два маршрути для сходжень на нього було закрито.

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У районі виверження перебували 75 людей, з яких троє знайдені живими. 49 людей евакуювали перед цим, а 12 туристів вважаються зниклими безвісти.

Небезпека 2-го рівня

У неділю вулкан викинув хмару попелу. Влада оголосила небезпеку другого рівня та заборонила жителям наближатись до кратера ближче, ніж на 3 кілометри.



Вулкан викинув хмару попелу / Фото Reuters

Що відомо про жертв та потерпілих

Пошук зниклих безвісти альпіністів поки призупинили через небезпечні умови.

26 людей не було евакуйовано, ми знайшли 14 із них: трьох живими й 11 мертвими. 12 альпіністів все ще вважаються зниклими безвісти,

– сказав Абдула Малік, голова пошуково-рятувального агентства в курортному місті Паданґ.

Зазначають, що вісьмох із врятованих доставили до лікарні з опіками, а в одного була зламана кінцівка.

На кадрах із мережі видно, як альпіністів евакуюють, їхні обличчя та волосся вкриті вулканічним пилом. Рятувальні команди працювали всю ніч, аби допомогти альпіністам спуститися у безпечне місце.



Альпіністи опинились у пасті / Фото Reuters

На схилах Мерапі проживає близько 1400 людей, найближчі села розташовані за 5 – 6 кілометрів від вершини.



Жителів закликали триматись за 3 кілометри від кратера / Reuters

Що відомо про вулкан Мерапі