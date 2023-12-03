У неділю, 3 грудня, на індонезійському острові Суматра почалося виверження вулкана Мерапі. Соцмережами ширяться фото та відео з місця подій.

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Що відомо про виверження

Виверження почалося о 14:54 за місцевим часом. Воно тривало 4 хвилини та 41 секунду. Висота Мерапі становить 2891 метр.

Очевидці показали виверження Мерапі: дивіться відео



Вулкан викинув стовп диму на висоту 3 кілометрів. В результаті попелом накрило машини та дороги у прилеглих районах.

На острові Суматра видно потужний стовп диму: дивіться відео



Під час виверження вулкана на горі перебували люди. Після цього зник зв'язок з 42 туристами. Поки що їх вважають зниклими безвісти. На цей час офіційна інформація щодо загиблих чи постраждалих не надходила.

Такий вигляд має небо на острові після виверження: дивіться відео



Місцева влада оголосила 3-й рівень небезпеки з 4-х. Людям заборонили наближатися до Мерапі у радіусі 3 кілометрів. Також жителів закликали носити маски та залишатися вдома.

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Наслідки виверження вулкана Мерапі / Фото з соцмереж

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