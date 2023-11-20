Усе це може здатися досить тривожним. Дехто в соціальних мережах навіть припускає, що вулканічна активність незвично висока, ніби натякаючи на якусь геологічну подію, яка призведе до масових і тривалих вивержень по всій планеті з відповідними наслідками. Але за словами експертів, немає причин для занепокоєння: такий рівень вулканізму є цілком нормальним явищем.

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Що кажуть експерти

"Це абсолютно нормально", – кажуть вулканологи, зокрема Джанін Кріппнер з Університету Вайкато в Новій Зеландії. За її словами зараз на Землі (а саме на суші) відбувається близько 46 вивержень вулканів. Це означає, що вони періодично вивергаються принаймні кожні три місяці (а деякі, як вулкан у Мексиці, вивергаються регулярно з 2005 року). Зазвичай їхня кількість становить 40-50, причому близько 20 викидають попіл і лаву кожного дня.

Крістофер Кілберн, професор вулканології та геофізичних небезпек в Університетському коледжі Лондона, погоджується, що немає нічого незвичайного в тому, що така кількість вулканів вивергаються одночасно.

Вчені кажуть, що тут проблема не у вулканах, а в тому, що люди з тих чи інших причин почали більше звертати на них увагу, оскільки деякі з вивержень відбуваються поряд з населеними пунктами. ЗМІ скоріше напишуть про виверження поряд із містом, як в ісландському Ґріндавіку, ніж про виверження десь у віддаленій місцевості.

Може спостерігатися незвичне збільшення кількості повідомлень, які циркулюють у ЗМІ, особливо якщо вулкан знаходиться поблизу населеного пункту або коли з'являється вражаюче відео, що демонструє виверження,

– каже Кілберн.

В Ісландії ми побачили кадри розбитих доріг, поспіхом евакуйованих людей, диму й пари, що підіймаються з-під землі. Безумовно, це тривожно, але Ісландія – і Ґріндавік зокрема – є осередком вулканічної активності, тож навряд чи це безпрецедентна подія для цього регіону планети. У минулому подібні випадки, які ми досі пам'ятаємо, активно потрапляли в заголовки газет – наприклад, виверження вулкана Ейяф'ятлайокудль у 2010 році, яке суттєво порушило авіасполучення. Це призвело до "підвищеного інтересу" до вулканізму в країні, тому нинішня активність "потрапляє в новини, хоча виверження ще не відбулось".

Дженні Барклай з Університету Східної Англії каже: "Це саме той випадок, коли люди помічають, що вулкани вивергаються сильніше, ніж зазвичай". Простіше кажучи, добре, що все більше людей цікавляться вулканізмом, але в цьому випадку не варто перебільшувати, створюючи проблему там, де її немає.