Вулканічний попіл піднявся у небо на висоту понад шість кілометрів. Вулкан виділяв вулканічний газ та водяну пару, створюючи потенційну загрозу для прилеглих територій.
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Вулканічний попіл піднявся на висоту понад 6 кілометрів
Мексиканська сейсмічна влада відстежує активність стратовулкана. Наразі про постраждалих від виверження не повідомлялося.
Виверженням вулкана Попокатепетль / Фото Хав'єр Саломон
Зараз Попокатепетль знаходиться під жовтим рівнем тривоги або другою фазою тривоги. Це означає, що Національний центр Мексики із запобігання стихійним лихам перебуває в стані підвищеної готовності та готується до можливої евакуації прилеглих районів у разі посилення активності вулкана.
Виверження вулкана у Мексиці: дивіться відео
Стежити за виверженням вулкана можна в режимі реального часу.
Виверженням вулкана онлайн: дивіться відео
Що відомо про вулкан Попокатепетль
Попокатепетль є одним із найактивніших вулканів Мексики та одним з найактивніших діючих вулканів світу.
Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко. Діючий вулкан є другою за висотою вершиною Мексики.
Попередній раз Попокатепетль активізувався у травні 2023 року. Тоді 25 мільйонів людей попередили про необхідність підготуватися до можливої евакуації.
Попіл від вулкана Попокатепетль в центральній частині країни спричинив затримку рейсів у штаті Мехіко та змусив владу закрити школи в десятках муніципалітетів.
На Сицилії активізувався вулкан Етна
- 13 листопада на італійському острові Сицилія сталося виверження вулкана Етна. Висота еруптивної колони з південно-східного кратера сягнула орієнтовно 4,5 тисячі метрів над рівнем моря.
- Викид лави супроводжується зростанням рівня "тремтіння" вулкана. Це свідчить про підйом розжареної магми у внутрішніх каналах. Через сильні викиди газу зафіксували вибухи.
- Додамо, що в Ісландії у листопаді в місті Гріндавік оголосили надзвичайний стан через можливе виверження вулкана. Зранку 11 листопада жителів міста евакуювали відразу після того, як зміщення магми під земною корою спричинило сотні землетрусів.