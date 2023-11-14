В місті Гріндавік, якому загрожує очікуване виверження вулкана на півострові Рейк’яне, планують побудувати захисні мури. Стало відомо, що близько до опівночі 13 листопада, парламент Ісландії, підтримав урядовий законопроєкт щодо захисту критичної інфраструктури, тому це дає формальний дозвіл на початок будівництва захисних споруд.

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Роботи над захисними спорудами почались

Гудрун Фастейнсдоттір, яка є міністеркою юстиції, подякувала за швидку реакцію уряду. Вона зазначила, що дасть розпорядження поліції починати будівництво муру довкола станції у Свартсенгі, яка забезпечує частину району електроенергією і водою.

За інформацією видання роботи вже тривають, адже з понеділка вантажівки возять на місце необхідні матеріали.

Протягом останньої доби підземні поштовхи на півострові стали слабшими, але лише за ніч їх було майже 500. Епіцентром більшості поштовхів стала зона тунелю магми під Гріндавіком. Магнітуда найсильнішого поштовху складала 3,8.

Які дії проводить влада

У місті Гріндавіку проживає понад 3 000 людей. Зранку 11 листопада жителів міста евакуювали відразу після того, як зміщення магми під земною корою спричинило сотні землетрусів.

Вчора, 13 листопада, у місті Гріндавік дозволили ненадовго повернутися евакуйованим місцевим мешканцям, аби забрати з дому додаткові речі, відомо, що виселили їх на вихідних.

Зараз робоча група у складі представників уряду та місцевої влади шукає варіанти на тривале розселення майже 4 тисяч евакуйованих містян. Зазначається, що домівки багатьох людей сильно пошкоджені землетрусами.

Зверніть увагу! З міркувань безпеки для відвідувачів закрили відому Блакитну лагуну, що розташована у зоні можливого виверження вулкана. За прогнозами фахівців, виверження можливе найближчими днями.

Також за інформацією фахівців, може відкритись тріщина в землі біля Гріндавіка у якійсь із зон розлому довжиною, яка може сягнути близько 15 кілометрів. Окрім цього, фахівці не виключають і виверження з дна океану – це може спричинити велику хмару попелу. Станом на зараз землетруси та підйом ґрунту, спричинені проникненням магми, вже завдали шкоди дорогам та будинкам у Гріндавіку та його околицях.

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