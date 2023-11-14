В городе Гриндовик, которому грозит ожидаемое извержение вулкана на полуострове Рейкьяне, планируется построить защитные стены. Стало известно, что около полуночи 13 ноября парламент Исландии поддержал правительственный законопроект по защите критической инфраструктуры, поэтому это дает формальное разрешение на начало строительства защитных сооружений.

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Работы над защитными сооружениями начались

Гудрун Фастейнсдоттир, которая является министеркой юстиции, поблагодарила за скорую реакцию правительства. Она отметила, что даст распоряжение полиции начинать строительство стены вокруг станции в Свартсенге, обеспечивающей часть района электроэнергией и водой.

По информации издания, работы уже продолжаются, ведь с понедельника грузовики возят на место необходимые материалы.

За последние сутки подземные толчки на полуострове стали слабее, но только за ночь их было почти 500. Эпицентром большинства толчков стала зона тоннеля магмы под Гриндовиком. Магнитуда сильнейшего толчка составляла 3,8.

Какие действия производит власть

В городе Гриндавике проживает более 3000 человек. Утром 11 ноября жителей города эвакуировали сразу после того, как смещение магмы под земной корой повлекло за собой сотни землетрясений.

Вчера, 13 ноября, в городе Гриндовик разрешили ненадолго вернуться эвакуированным местным жителям, чтобы забрать из дома дополнительные вещи, известно, что выселили их в выходные.

Сейчас рабочая группа в составе представителей правительства и местных властей ищет варианты на длительное расселение почти 4 тысяч эвакуированных горожан. Отмечается, что дома многих людей сильно повреждены землетрясениями.

Обратите внимание! Из соображений безопасности для посетителей закрыли известную Голубую лагуну, расположенную в зоне возможного извержения вулкана. По прогнозам специалистов, извержение возможно в ближайшие дни.

Также, по информации специалистов, может открыться трещина в земле возле Гриндавика в какой-то из зон разлома протяженностью, которая может достичь около 15 километров. Кроме этого, специалисты не исключают и извержения со дна океана – это может повлечь за собой большое облако пепла. По состоянию на сегодняшний день землетрясения и подъем грунта, вызванные проникновением магмы, уже нанесли ущерб дорогам и домам в Гриндавике и его окрестностях.

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