Нова земля

Як пишуть японські ЗМІ, виверження вулкана розпочалося ще 21 жовтня як "вертикальний струмінь" магми, що вистрілив високо над хвилями. Після цього виверження підтримувалося відносно безперервними сплесками лави з домішками м'якої пемзи, поки нарешті не нагромадило стільки застиглого матеріалу, що він піднявся над рівнем моря. На початку листопада підводний вулкан почав вивергати переважно попіл. Про це вулканолог Сетсуя Накада з Токійського університету розповів The Japan Times.

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Молодий земельний масив знаходиться в полі зору острова Іводзіми, що розташований приблизно за 1200 кілометрів на південь від Токіо й наразі не має постійних мешканців. Його новий сусід з'явився на відстані трохи більше кілометра від узбережжя. І хоча надводна частина все ще не дуже велика, загальний розмір нового утворення складає приблизно два кілометри в діаметрі.

Наразі єдиними, хто може спостерігати за формуванням нового острова, є військові на базі Сил самооборони Японії, яка розташована на Іводзімі.

Тим часом учені кажуть, що виверження, схоже, вже пройшло свій пік і дещо заспокоюється. Накада каже, що виверження підводних вулканів у цій частині світу, як правило, тривають місяць або близько того.



Виверження підводного вулкана / Фото Setsuya Nakada/The Japan Times

Хоча новий масив суші може дещо збільшитися найближчими днями, будь-яка пемза, не зцементована потоками лави, буде досить швидко розмита, тож існує імовірність, що від острова мало що залишиться. Крім того, Накада припускає, що новий острів може навіть злитися з Іводзімою, якщо виверження продовжиться.



Виверження підводного вулкана / Фото Setsuya Nakada/The Japan Times