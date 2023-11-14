Що відомо

Голова Управління цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Ісландії Відір Рейніссон каже, що магма зараз знаходиться на дуже невеликій глибині, тому в будь-який момент може статися вибух.

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Країна оголосила надзвичайний стан, оскільки на південному заході півострова Рейк'янес за останній час відбулися тисячі землетрусів: 800 випадків спостерігали 11 листопада, 1000 випадків – 12 листопада, 900 – 13 листопада. Найбільша їх кількість спостерігалась на північ від Ґріндавіка, тоді як у самому місті під кількома будинками утворилася велика воронка.

Два потужних землетруси магнітудою 5,2 у цьому регіоні відчувалися аж до столиці Рейк'явіка і вздовж південного узбережжя країни, спричинивши деякі руйнування. Поліція перекрила ключову дорогу з півночі на південь до Ґріндавіка через пошкодження, спричинені поштовхами.

11 листопада дані показали, що існує "магматичний тунель" протяжністю близько 15 кілометрів з півночі до Гріндавіка і в море. Виверження може відбутися в будь-якій точці цього тунелю. Неясно, як близько до поверхні піднялася магма, але найглибша її точка залягання – 800 метрів.



Карта, на якій зображено магматичний тунель, який пролягає повз місто Ґріндавік / Фото Ісландського метеорологічного бюро

Ісландське метеорологічне бюро каже, що все це свідчить про підвищений ризик виверження в найближчі години або дні. При цьому, кількість магми цього разу значно більша, ніж та, що спостерігалася в найбільших магматичних утвореннях, які сформувались у зв'язку з виверженням вулкана Фаґрадалсф'ятль.

У відповідь на значну сейсмічну активність влада закрила курорт Блакитна лагуна поблизу Ґріндавіка. Він відомий своїми геотермальними джерелами та розкішними готелями, приваблюючи близько 700 000 відвідувачів щороку.

У самому Ґріндавіку, розташованому всього за три кілометри на південний захід від сейсмічного епіцентру, активізували плани евакуації в очікуванні можливого виверження.

На жаль, за повідомленням місцевої влади, через зсуви в Рейк'янесі неможливо врятувати сільськогосподарських тварин з визначеної небезпечної зони. Наразі ця територія закрита для будь-якого людського руху до подальшого повідомлення.

Загалом із кінця жовтня, відколи почалися землетруси, півострів Рейк'янес пережив приголомшливі 24 000 підземних поштовхів.