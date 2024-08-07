Перші деталі

Момотомбо — активний стратовулкан, розташований на північному березі озера Манагуа на заході Нікарагуа. Учені, які досліджували цей регіон у 1902 році, охрестили його "димним терором". За даними Глобальної програми вулканізму Смітсонівського інституту, Момотомбо відносно молодий — близько 4 500 років, а його вершина знаходиться на висоті 1 270 метрів над рівнем моря.

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За останні 500 років Момотомбо пережив кілька пробуджень. Масштабне виверження у 1610 році спричинило землетрус, який зруйнував сусіднє місто Леон, що тоді перебувало під контролем Іспанії. Мешканці міста переселилися й побудували сучасну версію Леона, який зараз є другим за величиною містом Нікарагуа, а руїни старого міста занесені до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Наразі вулкан перебуває у фазі виверження, як само як у листопаді 2015 року та лютому 2016 року, коли відбулися значні викиди магми. До цих двох випадків вулкан не вивергався з 1905 року, тобто понад століття.

Ось так виглядало виверження 2015 року:

Чи є небезпека сьогодні

За даними Глобальної програми вулканізму, з 2021 року на вулкані не спостерігається жодної значної активності, яка могла б загрожувати людям. Тож нинішній випадок поки що не привертає великої уваги вчених.

Хмари, які викидає Момотомбо, ймовірно, містять суміш водяної пари й токсичних газів, таких як сірководень, який протягом тисяч років забарвлював вершину вулкана в жовтий колір. Вулкан часто випльовував ці хмари в роки до і після вивержень, як це було з 2016 по 2018 роки. В мережі можна знайти фото 2023 року, де вулкан також викидає трохи диму.



Вулкан Момотомбо, сфотографований у 2023 році / Фото @Joel190779

Цікаво, що Момотомбо є частиною Центральноамериканської вулканічної дуги, яка простягається вздовж західного узбережжя континенту від Мексики до Панами, і оточена кількома іншими вулканами, в тому числі меншим стратовулканом-побратимом Момотомбіто. Він має висоту 350 метрів і розташований посеред озера Манагуа. Хоча він утворився разом з Момотомбо і вони, ймовірно, пов'язані спільними джерелами магми, Момотомбіто зараз спокійний і не вивергає навіть диму.

Територія навколо Момотомбо сповнена невеликих отворів, відомих як фумароли, через які вулканічний газ і пара піднімаються вгору крізь земну поверхню. Як наслідок, у 1983 році більша частина навколишньої території була перетворена на геотермальну електростанцію, яка генерує електроенергію з цієї підземної активності.