Більше про те, що відбувається у регіоні – розкаже 24 Канал з посиланням на CBS News.
Дивіться також В Ірані прокидається вулкан, який вважали згаслим останні 700 000 років
Що відомо про виверження вулкана?
Вулкан розташований у регіоні Афар, приблизно за 800 кілометрів на північний схід від столиці Ефіопії, неподалік від кордону з Еритреєю. Виверження тривало кілька годин і стало унікальним явищем, адже востаннє Хайлі-Губбі прокидався ще наприкінці останнього льодовикового періоду, близько 12 000 років тому.
Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.
Вулкан розташований у Рифтовій долині – зоні активного тектонічного розлому, де зустрічаються дві великі плити. Попіл від вулкана вже поширився над:
- Єменом,
- Оманом,
- Індією,
- північним Пакистаном.
Згодом з'явилася інформація, що попіл рухається в бік Китаю. Через це індійські авіакомпанії Air India та Akasa Air оголосили про скасування десятків рейсів до міст на Близькому Сході, включаючи Джидду, Кувейт і Абу-Дабі.
Цікаво! Можна сказати, що Хайлі-Губбі прокинувся після "сплячки", довшої за всю записану історію людства і навіть за більшість відомих археологічних цивілізацій.
В Ефіопії прокинувся вулкан, який "спав" 12 тисяч років: дивіться відео
Чи є постраждалі?
За даними Смітсонівського інституту, які передає Al Jazeera, за весь голоцен (близько 12 000 років) вивержень Хайлі-Губбі зафіксовано не було.
Місцева влада повідомляє, що постраждалих, на щастя, немає. Проте наслідки для скотарських громад можуть бути серйозними.
Де ще останнім часом активізувалися вулкани?
- На Філіппінах 30 вересня стався землетрус магнітудою 6,9, який забрав життя щонайменше 69 людей та поранив понад 150.
- А наприкінці серпня на горі Етна на Сицилії почалося нове виверження. Влада оголосила найвищий рівень небезпеки для повітряного руху.