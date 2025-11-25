Больше о том, что происходит в регионе – расскажет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Что известно об извержении вулкана?

Вулкан расположен в регионе Афар, примерно в 800 километрах к северо-востоку от столицы Эфиопии, недалеко от границы с Эритреей. Извержение длилось несколько часов и стало уникальным явлением, ведь последний раз Хайли-Губби просыпался еще в конце последнего ледникового периода, около 12 000 лет назад.

Вулкан расположен в Рифтовой долине – зоне активного тектонического разлома, где встречаются две большие плиты. Пепел от вулкана уже распространился над:

Йеменом,

Оманом,

Индией,

северным Пакистаном.

Впоследствии появилась информация, что пепел движется в сторону Китая. Из-за этого индийские авиакомпании Air India и Akasa Air объявили об отмене десятков рейсов в города на Ближнем Востоке, включая Джидду, Кувейт и Абу-Даби.

Интересно! Можно сказать, что Хайли-Губби проснулся после "спячки", длиннее всей записанной истории человечества и даже за большинство известных археологических цивилизаций.

Есть ли пострадавшие?

По данным Смитсоновского института, которые передает Al Jazeera, за весь голоцен (около 12 000 лет) извержений Хайли-Губби зафиксировано не было.

Местные власти сообщают, что пострадавших, к счастью, нет. Однако последствия для скотоводческих общин могут быть серьезными.

Где еще в последнее время активизировались вулканы?