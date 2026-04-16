Як пише CNN, напередодні численні торнадо вже зафіксували у штатах Міннесота, Вісконсин та Канзас.

Що відомо про стихію?

Стихія спричинила значні руйнування:

сильний вітер зривав дахи будівель,

а в місті Лоді обвалився дах будинку для людей похилого віку.

Наразі загроза змістилася на південь, однак небезпека залишається високою. У низці регіонів Середнього Заходу оголошено "підвищений ризик" сильних штормів – третій рівень із п'яти. Йдеться, зокрема, про:

частини Айова,

південного Вісконсина,

північного Іллінойсу,

північної Індіани,

північно-західного Огайо,

південного Мічигану.

У небезпечній зоні також великі міста – Чикаго, Мілуокі, Де-Мойн та Детройт. Синоптики попереджають, що найближчими днями шторми можуть охопити ще ширшу територію – від Оклахома, включно з містами Оклахома-Сіті та Талса, до південного Вісконсина. Також під загрозою залишаються окремі райони Пенсільванія та Огайо, зокрема Піттсбург і Клівленд.

Large golf ball-sized hail hits Bedford, Ohio, USA (15.04.2026) pic.twitter.com/oL5DqgdTrb — Disaster News (@Top_Disaster) April 16, 2026

CAUGHT ON CAMERA : Residents in Onslow, Iowa, filmed jaw-dropping video of a tornado making landfall. Numerous confirmed tornadoes were reported across Iowa, Illinois and Wisconsin.#tornado #Iowa #storms #Wisconsin pic.twitter.com/iWLruKNoCm — FOX Weather (@foxweather) April 15, 2026

Incredible tornado captured in Webb, lowa, USA (13.04.2026) pic.twitter.com/Xn25WEZRdg — Disaster News (@Top_Disaster) April 14, 2026

Що каже влада?

Як пише National Today, деяких районах уже зафіксовано підтоплення доріг і перебої з електропостачанням. Влада закликає мешканців стежити за попередженнями, не ігнорувати сигнали тривоги та за можливості залишатися в укриттях під час негоди.

Що відомо про торнадо у США?

Раніше ми писали, що у центральних регіонах США очікується масштабний спалах штормів, зокрема торнадо, що загрожує понад 6 мільйонам людей в Оклахомі, Канзасі та Міссурі. Загалом під загрозою різного рівня опинилося близько 28 мільйонів осіб, а екстрені служби кількох штатів переведені в режим підвищеної готовності.