Як пише CNN, напередодні численні торнадо вже зафіксували у штатах Міннесота, Вісконсин та Канзас.
Дивіться також Кенію накрила раптова повінь: загинули десятки людей
Що відомо про стихію?
Стихія спричинила значні руйнування:
- сильний вітер зривав дахи будівель,
- а в місті Лоді обвалився дах будинку для людей похилого віку.
Наразі загроза змістилася на південь, однак небезпека залишається високою. У низці регіонів Середнього Заходу оголошено "підвищений ризик" сильних штормів – третій рівень із п'яти. Йдеться, зокрема, про:
- частини Айова,
- південного Вісконсина,
- північного Іллінойсу,
- північної Індіани,
- північно-західного Огайо,
- південного Мічигану.
У небезпечній зоні також великі міста – Чикаго, Мілуокі, Де-Мойн та Детройт. Синоптики попереджають, що найближчими днями шторми можуть охопити ще ширшу територію – від Оклахома, включно з містами Оклахома-Сіті та Талса, до південного Вісконсина. Також під загрозою залишаються окремі райони Пенсільванія та Огайо, зокрема Піттсбург і Клівленд.
Стихія накрила США: дивіться відео
Сильний шторм обрушився на США: дивіться відео
Мешканці Онслоу, штат Айова, зняли приголомшливе відео торнадо: дивіться відео
Формування торнадо: дивіться відео
Що каже влада?
Як пише National Today, деяких районах уже зафіксовано підтоплення доріг і перебої з електропостачанням. Влада закликає мешканців стежити за попередженнями, не ігнорувати сигнали тривоги та за можливості залишатися в укриттях під час негоди.
Що відомо про торнадо у США?
Раніше ми писали, що у центральних регіонах США очікується масштабний спалах штормів, зокрема торнадо, що загрожує понад 6 мільйонам людей в Оклахомі, Канзасі та Міссурі. Загалом під загрозою різного рівня опинилося близько 28 мільйонів осіб, а екстрені служби кількох штатів переведені в режим підвищеної готовності.