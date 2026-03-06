За інформацією синоптиків, негода виникла через зіткнення теплих і вологих повітряних мас Мексиканської затоки та холодного канадського фронту. Про це повідомляє Associated Press.

Куди вдарить стихія?

Найвищий рівень небезпеки прогнозується на п'ятницю, 6 березня, для штатів:

Оклахома,

Канзас,

Міссурі.

Там під безпосередньою загрозою опинилися понад 6 мільйонів осіб, зокрема мешканці мегаполісів Канзас-Сіті та Талса. Окрім торнадо, синоптики попереджають про сильні шквали вітру та великий град.



США на порозі масштабних штормів / Фото Unsplash

Водночас у східній частині країни прогнозують різке потепління. Як пише The Washington Post, там стовпчики термометрів можуть піднятися на 20 – 30 градусів вище норми. У долині Огайо та Середньоатлантичному регіоні очікується температура до близько +27 градусів, що може призвести до встановлення нових історичних температурних рекордів для початку березня.

Екстрені служби кількох штатів уже переведені в режим підвищеної готовності через ризик формування торнадо в густонаселених районах. Загалом у зонах різного рівня небезпеки перебувають близько 28 мільйонів людей. Місцева влада закликає американців підготувати укриття та уважно стежити за попередженнями синоптиків, адже поєднання аномального тепла та холодних повітряних фронтів створює сприятливі умови для швидкого розвитку потужних штормів.

Що відомо про негоду у США?

Раніше ми писали, що у лютому у США вирував потужний сніговий шторм. Через снігову бурю у там скасували понад 2 тисячі авіарейсів, а в низці штатів оголосили штормове попередження. Негода зачепила десятки мільйонів людей, подекуди випало до 8 сантиметрів снігу.