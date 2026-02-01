Внаслідок снігопадів та сильнлого вітеру у низці штатів оголосили штормове попередження. Про це повідомили в ABS News.
Які наслідки негоди в США?
За даними видання, від схожої негоди минулого тижня в США загинули понад 100 людей. Вже 31 січня ще один зимовий шторм накрив Сполучені Штати. Зазначається, що наслідки відчули десятки мільйонів американців.
Буря швидко посилилась біля узбережжя Кароліни в Атлантичному океані та принесла сильний вітер, а також снігопад. Днем раніше його зафіксували у частинах штатів Теннессі, Кароліни і Південній Вірджинії. Подекуди випало до 8 сантиметрів снігу.
Штормове попередження оголосили у містах Атланта, Ноксвілл, Норфолк і Вірджинія-Біч, а також у Північній та Південній Кароліні. Через негоду аеропорти скасували понад 2 тисячі рейсів.
У частинах деяких штатів синоптики прогнозують до 15 сантиметрів снігу, а рекордні мінусові температури можуть дістатись Маямі. Стихія мала почати стихати вранці 1 лютого.
Наслідки останніх стихійних лих у світі
Шторм "Крістін" днями накрив Португалію. Він забрав життя чотирьох людей і залишив без світла майже мільйон споживачів. Найбільше постраждали райони Лісабона, Коїмбри, Лейрії та Сетубала.
У столиці Бразилії блискавка вдарила по натовпу протестувальників. Тоді постраждали понад 70 людей.
Попередній сніговий шторм у США знеструмив понад мільйон будинків. Через негоду тоді скасували близько 11 тисяч авіарейсів. Надзвичайний стан вводили у 17 штатах.