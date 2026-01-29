В одному з округів можуть оголосити стан лиха. Про це повідомило португальське видання Publico.
Що відомо про наслідки шторму?
За даними оператора розподільчих мереж E-Redes, негода спричинила масові пошкодження інфраструктури та ускладнила відновлення електропостачання. Піковий рівень відключень зафіксували близько 6:00 ранку 28 січня – без світла залишилися майже мільйон абонентів. Станом на 7:00 електроенергії не мали понад 850 тисяч споживачів, найбільше постраждали округи Лісабон, Коїмбра, Лейрія та Сетубал. До 13:00 кількість знеструмлених клієнтів зменшилася до 529 тисяч, а о 15:00 – до 485 тисяч.
Найскладніша ситуація залишається в окрузі Лейрія, де зафіксовано понад половину всіх пошкоджень мережі. До аварійно-відновлювальних робіт залучено близько 1200 фахівців, однак доступ до об'єктів ускладнений через погодні умови.
Мер муніципалітету Лейрія Гонсалу Лопеш закликав уряд оголосити в окрузі стан лиха. Крім того, шторм пошкодив лінії електронних комунікацій – без зв'язку залишилися близько 300 тисяч користувачів.
Влада Португалії офіційно підтвердила загибель чотирьох людей, тоді як раніше повідомляли про двох жертв.
За даними метеорологічного інституту IPMA, найсильніший порив вітру зафіксували на мисі Карвоейру – до 149 кілометрів на годину.
Що відомо про інші стихійні лиха, які пронеслися у різних частинах світу?
Циклон "Гаррі" вдарив по південних регіонах Італії, спричинивши 8-метрові хвилі та значні руйнування на узбережжі. Італійські служби цивільного захисту оголосили червоний рівень небезпеки на Сицилії, Сардинії та в Калабрії.
Історичний сніговий шторм зачепив майже 200 мільйонів людей у США, оголошували надзвичайний стан у щонайменше 18 штатах. Федеральний уряд США підготував майже 30 пошуково-рятувальних команд, а мешканцям радили залишатися вдома через очікувані сильні снігопади та морози.
В Аргентині метеоцунамі накрило пляж у Санта-Клара-дель-Мар, в результаті чого загинув чоловік, ще один отримав серцевий напад, а десятки людей зазнали легких ушкоджень. Метеоцунамі, викликане різкими змінами атмосферного тиску, спричинило хвилю висотою до п'яти метрів, зносячи людей, парасольки та інше пляжне обладнання.