В одному з округів можуть оголосити стан лиха. Про це повідомило португальське видання Publico.

Дивіться також Місто поповзло у прірву: шторм Гаррі утворив масштабний зсув узбережжя

Що відомо про наслідки шторму?

За даними оператора розподільчих мереж E-Redes, негода спричинила масові пошкодження інфраструктури та ускладнила відновлення електропостачання. Піковий рівень відключень зафіксували близько 6:00 ранку 28 січня – без світла залишилися майже мільйон абонентів. Станом на 7:00 електроенергії не мали понад 850 тисяч споживачів, найбільше постраждали округи Лісабон, Коїмбра, Лейрія та Сетубал. До 13:00 кількість знеструмлених клієнтів зменшилася до 529 тисяч, а о 15:00 – до 485 тисяч.

Найскладніша ситуація залишається в окрузі Лейрія, де зафіксовано понад половину всіх пошкоджень мережі. До аварійно-відновлювальних робіт залучено близько 1200 фахівців, однак доступ до об'єктів ускладнений через погодні умови.

Мер муніципалітету Лейрія Гонсалу Лопеш закликав уряд оголосити в окрузі стан лиха. Крім того, шторм пошкодив лінії електронних комунікацій – без зв'язку залишилися близько 300 тисяч користувачів.

Влада Португалії офіційно підтвердила загибель чотирьох людей, тоді як раніше повідомляли про двох жертв.

За даними метеорологічного інституту IPMA, найсильніший порив вітру зафіксували на мисі Карвоейру – до 149 кілометрів на годину.

Що відомо про інші стихійні лиха, які пронеслися у різних частинах світу?