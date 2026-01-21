Як повідомляє EuroWeekly, "Гаррі" є надзвичайно агресивною системою низького тиску, яка кілька днів поспіль тримає регіон у стані підвищеної готовності.

None

Які наслідки стихії?

Через небезпечні погодні умови в багатьох населених пунктах призупинено повсякденне життя, проводиться евакуація мешканців прибережних районів, а роботу транспорту обмежили.

Найбільш вражаючою стала ситуація на морі. У місті Мазара-дель-Валло на Сицилії зафіксували хвилі заввишки понад 8 метрів. Потужний шторм повністю зупинив рух поромів і суден до Сардинії та прилеглих островів, фактично ізолювавши їх від материка.

У районі Мессіни удар стихії виявився руйнівним: частина набережної не витримала натиску води та обвалилася. У мережі з'являються відео, на яких видно, як морська вода заливає вулиці прибережних міст.

Стихія обрушилася на прибережні райони: дивіться відео

Страшний циклон вдарив по Італії: дивіться відео

Хвилі заввишки понад 8 метрів: дивіться відео

Що кажуть метеорологи?

Причиною підтоплень став так званий штормовий нагін – аномальне підвищення рівня моря, коли сильний вітер і низький атмосферний тиск буквально "виштовхують" воду на берег.

Фахівці NASA наголошують, що подібні явища стають дедалі небезпечнішими на тлі зміни клімату. Підвищення температури океанів посилює циклони, роблячи зливи інтенсивнішими, а шторми – руйнівнішими. За словами кліматологів, тепліша атмосфера утримує більше вологи, що безпосередньо впливає на масштаби опадів та повеней.

Італійські служби цивільного захисту закликають мешканців не наближатися до узбережжя, стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися всіх рекомендацій, адже циклон "Гаррі" поки що не послаблює своєї сили.

