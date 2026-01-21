Как сообщает EuroWeekly, "Гарри" является чрезвычайно агрессивной системой низкого давления, которая несколько дней подряд держит регион в состоянии повышенной готовности.

Смотрите также Турцию парализовал мощный шторм: ветер опрокидывает грузовики и не дает самолетам приземлиться

Какие последствия стихии?

Из-за опасных погодных условий во многих населенных пунктах приостановлена повседневная жизнь, проводится эвакуация жителей прибрежных районов, а работу транспорта ограничили.

Наиболее впечатляющей стала ситуация на море. В городе Мазара-дель-Валло на Сицилии зафиксировали волны высотой более 8 метров. Мощный шторм полностью остановил движение паромов и судов к Сардинии и прилегающих островов, фактически изолировав их от материка.

В районе Мессины удар стихии оказался разрушительным: часть набережной не выдержала напора воды и обрушилась. В сети появляются видео, на которых видно, как морская вода заливает улицы прибрежных городов.

Стихия обрушилась на прибрежные районы: смотрите видео

Страшный циклон ударил по Италии: смотрите видео

Волны высотой более 8 метров: смотрите видео

Что говорят метеорологи?

Причиной подтоплений стал так называемый штормовой нагон – аномальное повышение уровня моря, когда сильный ветер и низкое атмосферное давление буквально "выталкивают" воду на берег.

Специалисты NASA отмечают, что подобные явления становятся все более опасными на фоне изменения климата. Повышение температуры океанов усиливает циклоны, делая ливни более интенсивными, а штормы – разрушительными. По словам климатологов, более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что непосредственно влияет на масштабы осадков и наводнений.

Итальянские службы гражданской защиты призывают жителей не приближаться к побережью, следить за официальными сообщениями и соблюдать все рекомендации, ведь циклон "Гарри" пока не ослабляет своей силы.

Какое стихийное бедствие произошло в Аргентине?