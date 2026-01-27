Понад 1500 людей вже вдалося евакуювати з їхніх домівок через зсув після шторму, який почався у неділю. Зрештою утворився зсув завдовжки 4 кілометри – і він продовжує поширюватися, що викликає побоювання щодо руйнування історичної частини міста Нішемі, пише BBC.

Цікаво Малі заробітки та величезні таргани: мінуси Іспанії, про які ніхто не говорить

Що відомо про шторм на Сицилії?

Массіміліано Конті, мер Нішемі, міста на півдні острова, заявив, що зсув "драматичний", а ситуація в місті далека від ідеальної. Втім, на щастя, обійшлося без постраждалих, і шторм пошкодив лише будинки – попри це мер закликає не ставитися до цієї події легковажно.

На численних фото та відео, що почали поширюватися у мережі, видно будинки на межі руйнування – а генеральний директор служби цивільного захисту Сицилії ще вчора заявив, що "усі будинки в радіусі 50 – 70 метрів розваляться", пише The Guardian.

Школи не працювали у вівторок, а також закрили дорогу, що з'єднує Нішемі та сусіднє прибережне місто Гела.

Шторм спричинив масштабний зсув на Сицилії: дивіться відео

A four-kilometre section of a cliff collapsed in Sicily during a storm, forcing more than 1,000 people to evacuate. Italy declared a state of emergency and allocated 100 million euros for urgent relief. Damage is estimated at over 1.5 billion euros. pic.twitter.com/s8gxcoMP9Z — DW News (@dwnews) January 27, 2026

Населення Нішемі становить близько 25 000 осіб – і багатьом з них останні дні довелося провести у родичів чи взагалі на місцевій спортивній арені через евакуацію. У вівторок вранці зсув збільшився ще на 10 метрів.

Ситуація жахлива, особливо враховуючи, що скрип продовжується, а дощ не сприяє ні рятувальним операціям, ні технічним дослідженням,

– заявив мер міста.

За ситуацією безперервно стежать, адже вона може змінитися будь-якої миті.

Які ще новини Італії варто знати?