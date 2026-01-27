Более 1500 человек уже удалось эвакуировать из их домов из-за оползня после шторма, который начался в воскресенье. В конце концов образовался оползень длиной 4 километра – и он продолжает распространяться, что вызывает опасения относительно разрушения исторической части города Нишеми, пишет BBC.

Интересно Малые заработки и огромные тараканы: минусы Испании, о которых никто не говорит

Что известно о шторме на Сицилии?

Массимилиано Конти, мэр Нишеми, города на юге острова, заявил, что оползень "драматический", а ситуация в городе далека от идеальной. Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших, и шторм повредил только дома – несмотря на это мэр призывает не относиться к этому событию легкомысленно.

На многочисленных фото и видео, что начали распространяться в сети, видно дома на грани разрушения – а генеральный директор службы гражданской защиты Сицилии еще вчера заявил, что "все дома в радиусе 50 – 70 метров развалятся", пишет The Guardian.

Школы не работали во вторник, а также закрыли дорогу, соединяющую Нишеми и соседний прибрежный город Гела.

Шторм вызвал масштабный оползень на Сицилии: смотрите видео

Четырехкилометровый участок скалы обрушился на Сицилии во время шторма, заставив более 1,000 человек эвакуироваться. Италия объявила чрезвычайное положение и выделила 100 миллионов евро на срочную помощь. Ущерб оценивается более чем в 1,5 миллиарда евро. pic.twitter.com/s8gxcoMP9Z - DW News (@dwnews) 27 января, 2026

Население Нишеми составляет около 25 000 человек – и многим из них последние дни пришлось провести у родственников или вообще на местной спортивной арене из-за эвакуации. Во вторник утром оползень увеличился еще на 10 метров.

Ситуация ужасная, особенно учитывая, что скрип продолжается, а дождь не способствует ни спасательным операциям, ни техническим исследованиям,

– заявил мэр города.

За ситуацией непрерывно следят, ведь она может измениться в любой момент.

