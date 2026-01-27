Более 1500 человек уже удалось эвакуировать из их домов из-за оползня после шторма, который начался в воскресенье. В конце концов образовался оползень длиной 4 километра – и он продолжает распространяться, что вызывает опасения относительно разрушения исторической части города Нишеми, пишет BBC.
Что известно о шторме на Сицилии?
Массимилиано Конти, мэр Нишеми, города на юге острова, заявил, что оползень "драматический", а ситуация в городе далека от идеальной. Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших, и шторм повредил только дома – несмотря на это мэр призывает не относиться к этому событию легкомысленно.
На многочисленных фото и видео, что начали распространяться в сети, видно дома на грани разрушения – а генеральный директор службы гражданской защиты Сицилии еще вчера заявил, что "все дома в радиусе 50 – 70 метров развалятся", пишет The Guardian.
Школы не работали во вторник, а также закрыли дорогу, соединяющую Нишеми и соседний прибрежный город Гела.
Шторм вызвал масштабный оползень на Сицилии: смотрите видео
Население Нишеми составляет около 25 000 человек – и многим из них последние дни пришлось провести у родственников или вообще на местной спортивной арене из-за эвакуации. Во вторник утром оползень увеличился еще на 10 метров.
Ситуация ужасная, особенно учитывая, что скрип продолжается, а дождь не способствует ни спасательным операциям, ни техническим исследованиям,
– заявил мэр города.
За ситуацией непрерывно следят, ведь она может измениться в любой момент.
