Про це 25 січня повідомили в Daily Star.
Які наслідки влучання блискавки у Бразилії?
За даними видання, у Бразиліа тисячі протестувальників зібрались на площі для участі в акції на підтримку Болсонару. Тоді під час дощу та грози блискавка вдарила в натовп.
Загалом відомо про 72 постраждалих, 30 з них доставили у лікарні. Щонайменше 8 – у важкому стані. Директорка однієї з місцевих шкіл Патрісія Роза розповіла, що отримала опіки рук, живота та сильний біль у вухах.
Це був хаос. Блискавка вдарила і всі впали. Спочатку ми не зрозуміли, що сталося – люди допомагали один одному підніматися, бігали скрізь,
– розповів співрозмовник видання.
Зазначається, що сталось влучання блискавки у сезон інтенсивних грозових фронтів в регіоні. Ба більше, за даними метеорологів, Бразилія – одна з країн з найвищою частотою ударів блискавок у світі.
