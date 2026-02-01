Вследствие снегопадов и сильного ветра в ряде штатов объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ABS News.

Какие последствия непогоды в США?

По данным издания, от похожей непогоды на прошлой неделе в США погибли более 100 человек. Уже 31 января еще один зимний шторм накрыл Соединенные Штаты. Отмечается, что последствия почувствовали десятки миллионов американцев.

Буря быстро усилилась у побережья Каролины в Атлантическом океане и принесла сильный ветер, а также снегопад. Днем ранее его зафиксировали в частях штатов Теннесси, Каролины и Южной Вирджинии. Кое-где выпало до 8 сантиметров снега.

Штормовое предупреждение объявили в городах Атланта, Ноксвилл, Норфолк и Вирджиния-Бич, а также в Северной и Южной Каролине. Из-за непогоды аэропорты отменили более 2 тысяч рейсов.

В частях некоторых штатов синоптики прогнозируют до 15 сантиметров снега, а рекордные минусовые температуры могут добраться до Майами. Стихия должна была начать стихать утром 1 февраля.

