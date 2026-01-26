Зимний шторм охватил восточную часть Соединенных Штатов – от долины реки Огайо и среднего Юга до Новой Англии. Он принес сильные снегопады, мокрый снег, ледяной дождь и сопровождается резким арктическим холодом на большей части страны к востоку от Скалистых гор, пишет Reuters.

Какие последствия мощного зимнего шторма в США?

Предупреждение о зимнем шторме объявили на большей части востока США – это касается около 118 миллионов человек. Еще 157 миллионов американцев предостерегли о сильных морозах – от границы с Канадой до побережья Мексиканского залива.

В северных районах Великих равнин ощутимая температура, с учетом ветра, опускалась до минус 46 градусов.

С момента начала шторма в пятницу, 23 января, в ряде штатов выпало более 30 сантиметров снега. Самые большие снегопады зафиксировали в Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании.

В среднеатлантических штатах сильный снег впоследствии перешел в мокрый снег и ледяной дождь. Это существенно осложнило движение транспорта и работу коммунальных служб. Значительные наслоения льда фиксировались во внутренних районах Восточного побережья – до Атланты.

Президент США Дональд Трамп назвал шторм "историческим". 17 штатов и округ Колумбия объявили чрезвычайное положение из-за погодных условий.

Сильнее всего шторм ударил по авиаперевозкам. По данным сервиса FlightAware: авиакомпании отменили более 11 000 рейсов в США только за воскресенье. Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вирджинии фактически прекратил работу. В Нью-Йорке, Филадельфии и Шарлотте было отменено не менее 80% рейсов.

На Юге страны ледяной дождь образовал слой льда толщиной до 2,5 сантиметра, что привело к падению деревьев и повреждению линий электропередач.

На пике шторма более 1 миллиона домов и предприятий в восьми штатах – от Техаса до Каролин – остались без электроэнергии. Больше всего пострадал штат Теннесси, на который пришлась примерно треть всех отключений. По состоянию на вечер воскресенья без света оставались более 800 тысяч потребителей.

Ожидается, что в понедельник шторм отойдет от Восточного побережья в Атлантику. В то же время за ним поступит новая волна арктического воздуха, которая продлит период сильных морозов и гололеда еще на несколько дней.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отметила, что ситуация является уникальной из-за длительной холодной погоды. По ее словам, лед и в дальнейшем будет отягощать линии электропередач, даже если они не оборвались сразу.

Ранее сообщалось, что в результате шторма в США десятки людей погибли.

