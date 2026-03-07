Про це пише Reuters.
Які наслідки повені у Кенії?
Стихія накрила регіон у суботу, 7 березня. З берегів вийшла річка Найробі.
Вода змивала на своєму шляху автомобілі. Також довелося зупинити роботу найбільшого аеропорту Східної Африки.
Наразі відомо про щонайменше 23 загиблих. Серед них – літній чоловік, який торгував на узбіччі дороги. Його тіло опинилося під автомобілем, який змило водою.
Я бачив, як його несло звідти водою. Ми не знали, куди він подівся. Тільки зараз ми бачимо його під машиною,
– розповів один з очевидців.
Деяких із загиблих вдарило струмом від пошкоджених ліній електропередач.
Усувати наслідки негоди разом із рятувальниками відправили військових.
"Я наказав негайно випустити та розподілити продовольчу допомогу з наших національних стратегічних резервів серед сімей, постраждалих від повені", – повідомив президент Кенії.
Довідково. За словами вчених, глобальне потепління посилює повені та посухи у Східній Африці. Опади стають коротшими, але інтенсивнішими. Згідно із дослідженням World Weather Attribution 2024 року, через зміну клімату руйнівні дощі в регіоні стали вдвічі ймовірнішими, ніж раніше.
