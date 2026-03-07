Об этом пишет Reuters.
Какие последствия наводнения в Кении?
Стихия накрыла регион в субботу, 7 марта. Из берегов вышла река Найроби.
Вода смывала на своем пути автомобили. Также пришлось остановить работу крупнейшего аэропорта Восточной Африки.
Известно о по меньшей мере 23 погибших. Среди них – пожилой мужчина, который торговал на обочине дороги. Его тело оказалось под автомобилем, который смыло водой.
Я видел, как его несло оттуда водой. Мы не знали, куда он делся. Только сейчас мы видим его под машиной,
– рассказал один из очевидцев.
Некоторых из погибших ударило током от поврежденных линий электропередач.
Устранять последствия непогоды вместе со спасателями отправили военных.
"Я приказал немедленно выпустить и распределить продовольственную помощь из наших национальных стратегических резервов среди семей, пострадавших от наводнения", – сообщил президент Кении.
Справочно. По словам ученых, глобальное потепление усиливает наводнения и засухи в Восточной Африке. Осадки становятся короче, но интенсивнее. Согласно исследованию World Weather Attribution 2024 года, из-за изменения климата разрушительные дожди в регионе стали вдвое более вероятными, чем раньше.
В феврале снежный шторм накрыл США. Из-за непогоды были отменены тысячи авиарейсов, а на домах обваливались крыши от веса снега.
А за несколько дней до этого шторм "Кристин" накрыл Португалию. Погибли по меньшей мере 4 человека. По стране были массовые отключения электроэнергии.