Как пишет CNN, накануне многочисленные торнадо уже зафиксировали в штатах Миннесота, Висконсин и Канзас.

Что известно о стихии?

Стихия вызвала значительные разрушения:

сильный ветер срывал крыши зданий,

а в городе Лоди обвалилась крыша дома для пожилых людей.

Сейчас угроза сместилась на юг, однако опасность остается высокой. В ряде регионов Среднего Запада объявлен "повышенный риск" сильных штормов – третий уровень из пяти. Речь идет, в частности, о:

части Айова,

южного Висконсина,

северного Иллинойса,

северной Индианы,

северо-западного Огайо,

южного Мичигана.

В опасной зоне также крупные города – Чикаго, Милуоки, Де-Мойн и Детройт. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни штормы могут охватить еще более широкую территорию – от Оклахома, включая города Оклахома-Сити и Талса, до южного Висконсина. Также под угрозой остаются отдельные районы Пенсильвания и Огайо, в частности Питтсбург и Кливленд.

Крупный град размером с гольф-мяч попадает в Бедфорд, Ohio, USA (15.04.2026)

Невероятный торнадо запечатлен в Веббе, lowa, США (13.04.2026)

Что говорят власти?

Как пишет National Today, в некоторых районах уже зафиксировано подтопление дорог и перебои с электроснабжением. Власти призывают жителей следить за предупреждениями, не игнорировать сигналы тревоги и по возможности оставаться в укрытиях во время непогоды.

Что известно о торнадо в США?

Ранее мы писали, что в центральных регионах США ожидается масштабная вспышка штормов, в частности торнадо, что угрожает более 6 миллионам людей в Оклахоме, Канзасе и Миссури. Всего под угрозой разного уровня оказалось около 28 миллионов человек, а экстренные службы нескольких штатов переведены в режим повышенной готовности.