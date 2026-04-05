Червоний рівень небезпеки у частині регіонів оголосили ще кілька днів тому. Про це пише NRK.
Що відомого про негоду у Норвегії?
Понад 6 000 людей залишилися без електроенергії. А на чергування викликали більше лікарів.
Сильний вітер вніс корективи в роботу аеропортів, залізниці та портів.
Наприклад, усі відправлення поїздів між Осло та Гетеборгом були скасовані через те, що дерево впало на колію, і потяг в'їхав у нього. На низці залізничних маршрутів швидкість обмежили до 80 кілометрів за годину.
Кілька важливих гірських перевалів були закриті, а на дорогах утворилися затори.
Багато поромних сполучень, які у Норвегії є важливим видом транспорту, теж було скасовано.
Пік негоди припав приблизно на 17:00. Опісля вітер почав трохи спадати.
Найбільший зафіксований показник – понад 42 метри за секунду. У деяких місцевостях сила вітру оновила рекордні показники для квітня.
Водночас у частині регіонів оголосили ще й червоний рівень снігопадів.
Негода у світі: останні новини
Днями піщана буря накрила турецькі провінції Адана, Хатай, Мугла та Анталія. Усе стало яскраво-помаранчевим, а повітря важким для дихання.
Наприкінці березня криваво-червоне небо фіксували й на західному узбережжі Австралії. Вітер підняв у повітря пил з ґрунтів з великим вмістом заліза.
А на початку березня раптові повені у Кенії, спричинені сильними дощами, призвели до загибелі понад 20 людей. З берегів вийшла річка Найробі. Вода змивала на своєму шляху автомобілі.