Червоний рівень небезпеки у частині регіонів оголосили ще кілька днів тому. Про це пише NRK.

Що відомого про негоду у Норвегії?

Понад 6 000 людей залишилися без електроенергії. А на чергування викликали більше лікарів.

Сильний вітер вніс корективи в роботу аеропортів, залізниці та портів.

Наприклад, усі відправлення поїздів між Осло та Гетеборгом були скасовані через те, що дерево впало на колію, і потяг в'їхав у нього. На низці залізничних маршрутів швидкість обмежили до 80 кілометрів за годину.

Кілька важливих гірських перевалів були закриті, а на дорогах утворилися затори.

Багато поромних сполучень, які у Норвегії є важливим видом транспорту, теж було скасовано.

Пік негоди припав приблизно на 17:00. Опісля вітер почав трохи спадати.

Найбільший зафіксований показник – понад 42 метри за секунду. У деяких місцевостях сила вітру оновила рекордні показники для квітня.

Водночас у частині регіонів оголосили ще й червоний рівень снігопадів.

