Красный уровень опасности в части регионов объявили еще несколько дней назад. Об этом пишет NRK.
Что известного о непогоде в Норвегии?
Более 6 000 человек остались без электроэнергии. А на дежурство вызвали больше врачей.
Сильный ветер внес коррективы в работу аэропортов, железной дороги и портов.
Например, все отправления поездов между Осло и Гетеборгом были отменены из-за того, что дерево упало на пути, и поезд въехал в него. На ряде железнодорожных маршрутов скорость ограничили до 80 километров в час.
Несколько важных горных перевалов были закрыты, а на дорогах образовались пробки.
Много паромных сообщений, которые в Норвегии являются важным видом транспорта, тоже было отменено.
Пик непогоды пришелся примерно на 17:00. После ветер начал немного спадать.
Самый большой зафиксированный показатель – более 42 метров в секунду. В некоторых местностях сила ветра обновила рекордные показатели для апреля.
В то же время в части регионов объявили еще и красный уровень снегопадов.
Непогода в мире: последние новости
На днях песчаная буря накрыла турецкие провинции Адана, Хатай, Мугла и Анталия. Все стало ярко-оранжевым, а воздух тяжелым для дыхания.
В конце марта кроваво-красное небо было зафиксировано на западном побережье Австралии. Ветер поднял в воздух пыль из почв с большим содержанием железа.
А в начале марта внезапные наводнения в Кении, вызванные сильными дождями, привели к гибели более 20 человек. Из берегов вышла река Найроби. Вода смывала на своем пути автомобили.