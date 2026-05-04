Міністерство внутрішніх справ країни оголосило попередження про небезпеку для багатьох провінцій, зокрема Стамбулу. 24 Канал зібрав інформацію, що відомо про негоду у Туреччині наразі.
Що відомо про негоду у Туреччині?
Серйозно від шторму і граду постраждало місто Шанлиурфа, де затопило сільськогосподарські угіддя та пошкодило численні будівлі.
Сильний вітер також виривав дерева з корінням. Під впливом шквалів гойдалися мінарети при мечетях, також повідомляли про обвал одного із них.
У деяких районах було призупинено навчання.
Руйнування після негоди / Фото місцевих ЗМІ
Не минулося без жертви та постраждалих. Відомо, що одна людина загинула, ще 40 людей отримали поранення. Значна частина постраждалих уже виписалася з лікарень.
Провінції з "жовтим кодом" попереджень / Фото МВС Туреччини
3 державні дороги були частково закриті для вантажівок і евакуаторів через снігопад.
Важливо! Мешканців та туристів просять бути обережними. Ще можливі раптові повені, перебої у транспорті, ожеледиця в засніжених районах, пошкодження дахів та падіння дерев.
Негода у Туреччині / Фото місцевих ЗМІ
Експерт з прогнозів погоди в Головному управлінні метеорології Міністерства навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Ченгіз Челік повідомив, що холодна та дощова погода залишить країну у середу, 6 травня.
Але 5 травня ще очікується нова хвиля негоди. Опади торкнуться майже всієї країни.
Наразі триває оцінка збитків та роботи з відновлення там, де негода стихія уже пронеслася.
Травневий сніг в Туреччині / Фото місцевих DHA
До речі, таку негоду у Туреччині пояснюють глобальною кліматичною нестабільністю. До того ж країна має складний рельєф, що підсилює ефект від кліматичних явищ.
Експерти відзначають, що подібні випадки є частиною загальної тенденції: весна стає менш передбачуваною, а погодні явища – більш руйнівними.
Негода у різних частинах Туреччини / Фото TRT Haber
Чи є загроза для України?
В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу 29 квітня представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначала, що поки погоду в Україні визначатиме підвищений атмосферний тиск.
Тож небезпечних явищ синоптики наразі не передбачають – ані пилової бурі, ані сильного вітру.
Стихійні лиха у світі: останні новини
У середині квітня масштабна негода з торнадо, градом і повенями накрила США. Тоді під загрозою опинилися понад 50 мільйонів людей, стихія розкинулася від Техасу до Мічигану.
На початку квітня рекордний вітер зафіксували у Норвегії. Через шторм "Дейв" понад 6 000 людей залишилися без світла.
А Туреччину у той період накрила піщана буря. Постраждали провінції Адана, Хатай, Мугла та Анталія – там все стало яскраво-помаранчевим, а повітря важким для дихання.