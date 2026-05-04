Міністерство внутрішніх справ країни оголосило попередження про небезпеку для багатьох провінцій, зокрема Стамбулу. 24 Канал зібрав інформацію, що відомо про негоду у Туреччині наразі.

Що відомо про негоду у Туреччині?

Серйозно від шторму і граду постраждало місто Шанлиурфа, де затопило сільськогосподарські угіддя та пошкодило численні будівлі.

Сильний вітер також виривав дерева з корінням. Під впливом шквалів гойдалися мінарети при мечетях, також повідомляли про обвал одного із них.

У деяких районах було призупинено навчання.

Руйнування після негоди

Не минулося без жертви та постраждалих. Відомо, що одна людина загинула, ще 40 людей отримали поранення. Значна частина постраждалих уже виписалася з лікарень.

Провінції з "жовтим кодом" попереджень

3 державні дороги були частково закриті для вантажівок і евакуаторів через снігопад.

Важливо! Мешканців та туристів просять бути обережними. Ще можливі раптові повені, перебої у транспорті, ожеледиця в засніжених районах, пошкодження дахів та падіння дерев.

Негода у Туреччині

Експерт з прогнозів погоди в Головному управлінні метеорології Міністерства навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Ченгіз Челік повідомив, що холодна та дощова погода залишить країну у середу, 6 травня.

Але 5 травня ще очікується нова хвиля негоди. Опади торкнуться майже всієї країни.

Наразі триває оцінка збитків та роботи з відновлення там, де негода стихія уже пронеслася.

Травневий сніг в Туреччині

До речі, таку негоду у Туреччині пояснюють глобальною кліматичною нестабільністю. До того ж країна має складний рельєф, що підсилює ефект від кліматичних явищ.



Експерти відзначають, що подібні випадки є частиною загальної тенденції: весна стає менш передбачуваною, а погодні явища – більш руйнівними.

Негода у різних частинах Туреччини

Чи є загроза для України?

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу 29 квітня представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначала, що поки погоду в Україні визначатиме підвищений атмосферний тиск.

Тож небезпечних явищ синоптики наразі не передбачають – ані пилової бурі, ані сильного вітру.

Єдина можлива небезпека наразі – це заморозки. Наталія Птуха попередила, що вони зазвичай можуть спостерігатися аж до середини травня. Про суттєве промерзання ґрунту чи утворення стійкого снігового покриву, перейматися не варто.

