Министерство внутренних дел страны объявило предупреждение об опасности для многих провинций, в частности Стамбула. 24 Канал собрал информацию, что известно о непогоде в Турции сейчас.

Что известно о непогоде в Турции?

Серьезно от шторма и града пострадал город Шанлыурфа, где затопило сельскохозяйственные угодья и повредило многочисленные здания.

Сильный ветер также вырывал деревья с корнями. Под влиянием шквалов качались минареты при мечетях, также сообщали об обвале одного из них.

В некоторых районах было приостановлено обучение.

Не обошлось без жертвы и пострадавших. Известно, что один человек погиб, еще 40 человек получили ранения. Значительная часть пострадавших уже выписалась из больниц.

3 государственные дороги были частично закрыты для грузовиков и эвакуаторов из-за снегопада.

Важно! Жителей и туристов просят быть осторожными. Еще возможны внезапные наводнения, перебои в транспорте, гололедица в заснеженных районах, повреждения крыш и падение деревьев.

Эксперт по прогнозам погоды в Главном управлении метеорологии Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Ченгиз Челик сообщил, что холодная и дождливая погода покинет страну в среду, 6 мая.

Но 5 мая еще ожидается новая волна непогоды. Осадки коснутся почти всей страны.

Сейчас идет оценка ущерба и работы по восстановлению там, где непогода стихия уже пронеслась.

Кстати, такую непогоду в Турции объясняют глобальной климатической нестабильностью. К тому же страна имеет сложный рельеф, что усиливает эффект от климатических явлений.



Эксперты отмечают, что подобные случаи являются частью общей тенденции: весна становится менее предсказуемой, а погодные явления – более разрушительными.

Есть ли угроза для Украины?

В эксклюзивном интервью для 24 Канала 29 апреля представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отмечала, что пока погоду в Украине будет определять повышенное атмосферное давление.

Поэтому опасных явлений синоптики пока не предвидят – ни пылевой бури, ни сильного ветра.

Единственная возможная опасность пока – это заморозки. Наталья Птуха предупредила, что они обычно могут наблюдаться вплоть до середины мая. О существенном промерзании почвы или образовании устойчивого снежного покрова, беспокоиться не стоит.

