Министерство внутренних дел страны объявило предупреждение об опасности для многих провинций, в частности Стамбула. 24 Канал собрал информацию, что известно о непогоде в Турции сейчас.
Что известно о непогоде в Турции?
Серьезно от шторма и града пострадал город Шанлыурфа, где затопило сельскохозяйственные угодья и повредило многочисленные здания.
Сильный ветер также вырывал деревья с корнями. Под влиянием шквалов качались минареты при мечетях, также сообщали об обвале одного из них.
В некоторых районах было приостановлено обучение.
Разрушения после непогоды / Фото местных СМИ
Не обошлось без жертвы и пострадавших. Известно, что один человек погиб, еще 40 человек получили ранения. Значительная часть пострадавших уже выписалась из больниц.
Провинции с "желтым кодом" предупреждений / Фото МВД Турции
3 государственные дороги были частично закрыты для грузовиков и эвакуаторов из-за снегопада.
Важно! Жителей и туристов просят быть осторожными. Еще возможны внезапные наводнения, перебои в транспорте, гололедица в заснеженных районах, повреждения крыш и падение деревьев.
Непогода в Турции / Фото местных СМИ
Эксперт по прогнозам погоды в Главном управлении метеорологии Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Ченгиз Челик сообщил, что холодная и дождливая погода покинет страну в среду, 6 мая.
Но 5 мая еще ожидается новая волна непогоды. Осадки коснутся почти всей страны.
Сейчас идет оценка ущерба и работы по восстановлению там, где непогода стихия уже пронеслась.
Майский снег в Турции / Фото местных DHA
Кстати, такую непогоду в Турции объясняют глобальной климатической нестабильностью. К тому же страна имеет сложный рельеф, что усиливает эффект от климатических явлений.
Эксперты отмечают, что подобные случаи являются частью общей тенденции: весна становится менее предсказуемой, а погодные явления – более разрушительными.
Непогода в разных частях Турции / Фото TRT Haber
Есть ли угроза для Украины?
В эксклюзивном интервью для 24 Канала 29 апреля представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отмечала, что пока погоду в Украине будет определять повышенное атмосферное давление.
Поэтому опасных явлений синоптики пока не предвидят – ни пылевой бури, ни сильного ветра.
Стихийные бедствия в мире: последние новости
В середине апреля масштабная непогода с торнадо, градом и наводнениями накрыла США. Тогда под угрозой оказались более 50 миллионов человек, стихия раскинулась от Техаса до Мичигана.
В начале апреля рекордный ветер зафиксировали в Норвегии. Из-за шторма "Дейв" более 6 000 человек остались без света.
А Турцию в тот период накрыла песчаная буря. Пострадали провинции Адана, Хатай, Мугла и Анталия – там все стало ярко-оранжевым, а воздух тяжелым для дыхания.