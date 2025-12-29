Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Актуально Потужний землетрус у Японії вплинув на роботу атомних станцій: на країну насувається цунамі

Які наслідки негоди в Іспанії?

Найскладніша ситуація склалася в автономній громаді Андалусія, зокрема в провінції Малага, де зафіксували 343 інциденти. Також значних збитків зазнали провінції Гранада (58 випадків) та Альмерія (48).

Йдеться про затоплені житлові будинки, гаражі й вулиці, перекриті дороги, автомобілі, заблоковані водою та багнюкою, а також зсуви ґрунту в гірських і сільських районах.

Мешканці фільмують екстремальну повінь у країні: дивіться відео з мережі

За даними регіональної влади, внаслідок негоди загинули щонайменше троє людей. У Малазі в муніципалітеті Алаурін-ель-Гранде річка змила фургон із двома чоловіками, їхні тіла згодом знайшли рятувальники. Загиблим було 53 та 54 роки.

Ще одне тіло 18-річного юнака виявили в провінції Гранада, в муніципалітеті Ільйора, де він зник під час спроби перетнути розбурхану річку.

У Барселоні через сильний вітер, що сягав швидкості до 70 кілометрів за годину, постраждала жінка. Її доправили до лікарні після того, як на неї впала ліхтарна стійка.

Сильні зливи спричинили повінь в Іспанії: дивіться відео з мережі

У відповідь на стихію уряд Андалусії активував План дій у разі ризику повеней. Загалом 36 муніципалітетів регіону запровадили територіальні плани цивільного захисту. До рятувальних операцій були залучені Громадянська гвардія, пожежники, служби цивільного захисту та інші екстрені підрозділи.

Ситуацію ускладнили й рідкісні погодні явища. На південному сході країни, на курорті Масаррон у регіоні Мурсія, очевидці зафіксували водяний смерч, який пронісся портом, пошкодивши яхти, тераси барів і ресторанів. Частини суден здіймалися в повітря та падали на набережну.

В Іспанії вирує торнадо: дивіться відео з мережі

Цікаво! Під час масштабної повені в Іспанії місто в Арагоні вдалося вберегти від руйнувань завдяки давній римській дамбі заввишки 34 метри, зведеній близько 2 тисяч років тому за правління імператора Августа. Саме ця споруда стримала стихію та допомогла уникнути значних втрат у регіоні.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав громадян до максимальної обережності. Попри те, що погодні умови поступово поліпшуються й більшість попереджень уже скасували, рятувальні служби й надалі радять уникати необов'язкових поїздок та не намагатися перетинати затоплені ділянки чи русла річок.

Пошуково-рятувальні операції в окремих районах тривають, влада оцінює завдані негодою збитки.

Нагадаємо, що влітку в Каталонії теж вирувала негода. Тоді потужні зливи спричинили масштабні паводки. Рятувальні служби розшукували двох людей, які зникли безвісти.

Більше про стихійні лиха у світі