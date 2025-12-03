Ще понад 800 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times та AP.

Що відомо про наслідки стихійного лиха?

Минулого тижня Шрі-Ланку, Індонезію та Таїланд накрили мусонні дощі. Цьогоріч зливи посилилися рідкісним тропічним штормом, який утворився в Малакській протоці.

Через негоду річки вийшли з берегів, зруйнували інфраструктуру та затопили цілі міста. З'явилися проблеми з рухом автомобільного транспорту та залізниці, електропостачанням та зв'язком. Досі сотні ключових доріг залишаються непроїзними. Є також проблеми з доступом до питної води.

Негода на Шрі-Ланці: дивіться відео

Наразі відомо, що загинули:

659 людей в Індонезії,

390 – на Шрі-Ланці,

181 – у Таїланді.

Найбільше дісталося Індонезії. Там загалом постраждали 3,2 мільйона людей, 2600 травмувалися, ще понад 470 зникли безвісти.

Стихія в Індонезії: дивіться відео

У селах на острові Суматра розмиті дороги та зруйновані мости, через що рятувальникам важко дістатися туди. Ускладнюють роботи також погодні умови.

На Шрі-Ланці, окрім сотень загиблих, є ще 366 зниклих безвісти, понад мільйон громадян постраждали.

Загалом там негода торкнулася понад половини з 25 адміністративних округів, а більш ніж 20 з них довелося проводити масові евакуації.

ООН уже дала перші оцінки: стихія зруйнувала понад 15 тисяч будинків.

Негода накрила Таїланд: дивіться відео

