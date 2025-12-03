Ще понад 800 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times та AP.
Що відомо про наслідки стихійного лиха?
Минулого тижня Шрі-Ланку, Індонезію та Таїланд накрили мусонні дощі. Цьогоріч зливи посилилися рідкісним тропічним штормом, який утворився в Малакській протоці.
Через негоду річки вийшли з берегів, зруйнували інфраструктуру та затопили цілі міста. З'явилися проблеми з рухом автомобільного транспорту та залізниці, електропостачанням та зв'язком. Досі сотні ключових доріг залишаються непроїзними. Є також проблеми з доступом до питної води.
Наразі відомо, що загинули:
659 людей в Індонезії,
390 – на Шрі-Ланці,
181 – у Таїланді.
Найбільше дісталося Індонезії. Там загалом постраждали 3,2 мільйона людей, 2600 травмувалися, ще понад 470 зникли безвісти.
У селах на острові Суматра розмиті дороги та зруйновані мости, через що рятувальникам важко дістатися туди. Ускладнюють роботи також погодні умови.
На Шрі-Ланці, окрім сотень загиблих, є ще 366 зниклих безвісти, понад мільйон громадян постраждали.
Загалом там негода торкнулася понад половини з 25 адміністративних округів, а більш ніж 20 з них довелося проводити масові евакуації.
ООН уже дала перші оцінки: стихія зруйнувала понад 15 тисяч будинків.
Нещодавні стихійні лиха
Наприкінці листопада в Індонезії прокинувся вулкан Семеру. Хмара попелу підійнялася на 17 000 метрів. Поблизу довелося провести евакуацію мешканців.
А на початку листопада руйнівний торнадо пронісся Бразилією. Він фактично зруйнував місто Ріо-Боніту-ду-Ігуасу і завдав шкоди сусідньому Гуарапуава. Були жертви.